Científicos advierten que Covid-19 también se transmite por el aire

Nueva York, Estados Unidos.- Más de 200 científicos de 32 países escribieron una carta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para advertir de la evidencia de que el coronavirus se transmite vía aérea, y pedirle que revise sus recomendaciones, señaló hoy el diario estadounidense The New York Times.



En total, son 239 los científicos los que advierten que partículas pequeñas pueden infectar a las personas. Las conclusiones serán publicadas en una revista científica en los próximos días.



El Times dijo haber entrevistado a casi 20 científicos, incluyendo asesores de la OMS, según los cuales, ya sea en gotas grandes que se elevan en el aire tras un estornudo o por gotas pequeñas exhaladas y que pueden permanecer suspendidas en una habitación, el coronavirus se transmite a través del aire y puede infectar a las personas al ser inhalado.



Hasta ahora, la OMS ha sostenido que el coronavirus se esparce principalmente a través de las gotas de la respiración que, al ser expulsadas por personas enfermas cuando tosen o estornudan, caen rápidamente al suelo.



El 29 de junio, en su más reciente actualización, la OMS dijo que la transmisión aérea del virus sólo es posible después de procedimientos médicos que producen aerosoles, o gotas más pequeñas de 5 micrones.



El Times cita a la doctora Benedetta Allegranzi, que está al frente del control de infecciones de la OMS, y quien afirma que la evidencia de que el virus se transmita por el aire no es convincente.



“Especialmente en los últimos meses, hemos dicho varias veces que consideramos la transmisión aérea como posible, pero no respaldada por evidencia clara o sólida”, dijo, según el Times.



Sin embargo, los científicos que escribieron la misiva tienen una visión diferente. Si se comprueba la transmisión aérea, cambiaría significativamente la forma como se ve el coronavirus, e implicaría que es necesario mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados para evitar respirar el virus.



También significaría que escuelas, asilos, oficinas y viviendas con sistemas de ventilación tendrían que minimizar la recirculación del aire y usar filtros más poderosos. Incluso se podrían necesitar luces ultravioletas para matar las partículas virales que flotan en los espacios cerrados pequeños, destaca el Times.



La alta tasa de infecciones en oficinas, bares, casinos, restaurantes y sitios cerrados parecería avalar la teoría de que el virus se transmite vía aérea. En cuanto a la contaminación de las superficies, los propios Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han señalado ya que tocar superficies contaminadas tiene un rol menor en los contagios.



En abril pasado, 36 expertos urgieron a la OMS a considerar la creciente evidencia de que el coronavirus se transmite vía aérea, pero en la discusión del asunto dominaron los expertos que defienden el lavado de manos como la mejor manera de prevenir el Covid-19.