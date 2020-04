Científicos de la UNAM crean prueba que detecta Covid19 en 2 horas por 300 pesos

Escuchar Nota

“No estamos diciendo que esta técnica sustituye al estándar de oro que es el PCR, pero sí estamos diciendo que por las condiciones que tiene nuestro país de compra de insumos es una opción para poder hacer detecciones masivas más rápidas y luego enfocarnos en ciertos momentos al PCR”.

Un grupo de 28 científicos de lalogró desarrollar una prueba rápida que identifica el material genético delcausante del, con un costo cercano a los 300 pesos.(InDRE), por lo que en un mes podría emplearse en los hospitales para hacer frente a la pandemia, y en una segunda fase fabricar “pruebas caseras” para lo que requieren una inversión de 10 millones de pesos para la adquisición de los robots que fabrique los dispositivos de forma masiva, informaron en entrevista con, Tatiana Fiordelisio y Mathieu Hautefeuille, líderes del proyecto.“Nuestro biosensor tiene el potencial de detectar específicamente ácidos nucleicos, el RNA del virus, que es como su marca y permite hacerlo masivamente, a diferencia de las pruebas PCR. Es una técnica con muy pocos pasos, con muy pocos insumos y no se requieren equipos muy sofisticados y caros lo cual nos permite usarlo en lugares con poca infraestructura para procesar”, señaló Fiordelisio.El grupo de científicos, en el que participan también estudiantes, forma parte del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (Lansbiodyt) de la Facultad de Ciencias de la UNAM; durante las últimas semanas ha trabajado a marchas forzadas en la prueba para el diagnóstico de covid-19, con base en un biomarcador en el que ha trabajado desde hace cuatro años para la detección de otros virus, hormonas y moléculas, por lo que ya tienen una patente registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), bajo el nombre de “Sensor versátil de biomoléculas”.Las pruebas rápidas, que hasta el momento no son recomendadas por la Secretaria de Salud, detectan la cantidad de anticuerpos (IgM e Igs) que genera una persona infectada, lo que ocurre en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo que no son confiables. Mientras que, así como lo hacen las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), avaladas por la OMS, pero esas no son masivas, además de que los resultados tardan entre 24 y 48 horas, y hasta 72 horas según declaraciones del director general de Epidemiología, José Luis Alomía.“Básicamente pegamos una sonda fluorescente en el genoma viral para reconocer su presencia en una muestra y lo que hacemos es ‘pescar’ digámosle así, todo lo que nos sobra de esas sondas y eso es lo que medimos, cuánto nos sobra de la sonda con la que reconocemos el virus”, explicó la investigadora.El diagnóstico del virus se realizará en placas de reacción, que “tienen 96 pocitos y donde podemos procesar unas 43 muestras con sus controles y duplicados en un lapso de una hora, hora y media, ya muy tardado 2 horas”.; ellos los proveerían con un kit que incluye la placa de reacción y el procesamiento se adaptaría a los instrumentos con los que cuente el hospital, ya sea citómetro, lector de placa con fluorescencia o hasta un microscopio., en ese momento el virus quedaría inactivado lo que significaría una gran ventaja porque la muestra puede ser transportada a cualquier otra parte sin que haya un peligro de contagio.Otra de las ventajas es que el biosensor no requiere los mismos reactivos ni instrumentos para la extracción del material genético que utilizan las pruebas PCR; además de que no se requiere de personal altamente capacitado para realizar este diagnóstico.Los investigadores señalaron que uno de los principales objetivos del laboratorio y de la Facultad de Ciencias es facilitar a las personas la realización del diagnóstico de covid-19 en su casa o en sitios donde no hay acceso a laboratorios de análisis clínicos, lo que “implica hacer pruebas que son semejantes a una prueba de embarazo, pero el método no es el mismo”.El biosensor “casero” sería un dispositivo de alrededor de 10 centímetros de largo, que es fabricado en masa por un robot pipeteador, cuyo costo es de 5 millones de pesos; por lo que de obtener de inmediato el financiamiento de 10 millones para la adquisición de otros aparatos e insumos, el producto final podría estar disponible incluso en un mes, pero prevén que debido a las complicaciones para obtenerlo, se llegue a prolongar hasta seis meses su llegada a los hogares mexicanos, también, dijo Mathieu Hautefeuille.