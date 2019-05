Científicos defienden teoría de que vivimos en una ‘matrix’

The Matrix, la película que propone la teoría de que vivimos en una simulación se estrenó hace más de 20 años, pero actualmente hay científicos que aseguran que sí existe la posibilidad de que el mundo será una mentira construída por un programa informático.Nick Bostrom, un filosofo de la Universidad de Oxford compartió un documento en donde explica que una computadora altamente avanzada sería capaz de ejecutar una simulación avanzada, al ser relacionada su teoría con la película, Bostrom aseguró que no había visto The Matrix antes de publicar el texto.El filósofo explicó que la computadora podría hacer más de mil cálculos por segundo, por lo que es posible recrear la historia de la humanidad, incluyendo pensamientos, sentimientos y recuerdos.En caso de ser cierto, toda la humanidad y el universo físico que conocernos podría ser almacenado en el disco duro de esa computadora.“Es casi seguro que somos personajes que vivimos en una simulación por computadora”, dijo.Elon Musk, fundador de Tesla y Space X, retomó las ideas de Bostrom y en 2016 ofreció una conferencia en donde recalcó que “sí es posible que estemos en una realidad creada por computadora”El científico Rizwan Virk también se sumó a las teorías y en el libro La hipótesis de la simulación explicó que las probabilidades de que sea cierto son altas.“Puedes considerarlo como un videojuego de alta resolución o alta fidelidad en el que todos somos personajes”, explicó.A pesar de que hay muchos retractores que intentan comprobar la falsedad e la idea, Bostrom está convencido de que está en lo correcto.“Los intentos de refutación de mi teoría no han podido ser comprobados, la ausencia d eso refuerza que mi razonamiento es correcto”, dijo al medio Vulture.Con información de Milenio