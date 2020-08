Científicos descubren 50 exoplanetas, usan inteligencia artificial

Escuchar Nota

Reino Unido.- Un grupo de científicos de la Universidad de Warwick en Reino Unido lograron descubrir 50 nuevos exoplanetas con el uso de un algoritmo de inteligencia artificial y datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).



De acuerdo con la investigación publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society', es la primera vez que, astrónomos utilizan el aprendizaje automático para analizar muestras de planetas potenciales, dado que anteriormente ya se utilizaban algoritmos para la validación de un planeta potencial.



"Más del 30% de los ∼4000 exoplanetas conocidos hasta la fecha se han descubierto mediante la 'validación', donde se calcula la probabilidad estadística de un tránsito que surja de un escenario no planetario falso positivo (FP). Para la gran mayoría de estos planetas validados, los cálculos se realizaron utilizando el algoritmo vespa (Morton et al. 2016). Independientemente de las fortalezas y debilidades de vespa, es muy deseable que el catálogo de planetas conocidos no dependa de un solo método" explica el comunicado.



En este sentido, los exoplanetas son planetas que orbitan en otra estrella similar al Sol, por lo que confirmar su verdadera existencia resulta difícil, pues los datos que se analizan son capturados por un telescopio que capta las señales de un plante que pasa frente a la estrella de su sistema, el cual al pasar suele producir una disminución de la luz emitida por su estrella madre, situación que también se presenta en sistemas binarios con dos estrellas o por interferencia o errores en el telescopio por lo que es necesario la utilización de algoritmos o algún otro método para su validación.









Los investigadores mediante datos proporcionados por la Nasa y datos del Departamento de Física y Ciencia de la Computación de la Universidad de Warwick, así como el Instituto Alan Turín, elaboraron un algoritmo de aprendizaje automático, esto con el fin de separar los planetas reales de los falsos. El algoritmo permite a los astrónomos reconocer las palmetas reales utilizando muestras de planetas confirmados y falsos.



Fue mediante este proceso, que los investigadores y mediante el algoritmo de aprendizaje automático lograron el descubrimiento de 50 nuevos planetas, los primeros en ser validados mediante este proceso.



Con este nuevo procedimiento, los astrónomos sugieren un avance en los procesos de validación, acelerando el descubrimiento de nuevos planetas que se encuentran más alejados que la extensión de nuestro sistema solar.





Con información de Debate