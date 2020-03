Científicos descubren dos nuevas especies de tiburones

Escuchar Nota

San Francisco.- Investigadores internacionales hallan dos nuevas especies de tiburones sierra en el Océano Índico Occidental, durante una exploración en las pesquerías de Madagascar y Zanzíbar.



En el artículo publicado por la revista especializada PLOS ONE, el equipo de científicos señaló que estos ejemplares (Pliotrema kaje y Pliotrema annae) se pueden diferenciar por las seis branquias que poseen.



El doctor en ecología y evolución por la Universidad de Hamburgo, Simon Weigmann refirió que este hallazgo da cuenta de lo poco que el ser humano conoce sobre la vida en el océano, así como el impacto sobre este ecosistema.



Por su parte, el investigador de ciencias ambientales en la Universidad Newcastle Reino Unido , Andrew Temple precisó que un subregistro de tiburones y rayas capturados en el suroeste del Océano Índico, alertó a la comunidad científica para concentrar esfuerzos a nivel mundial para evaluar el impacto de las pesquerías sobre las fauna marina.



En este sentido, el doctor Per Berggren, especialista en fauna marina subrayó que este proyecto deja un testimonio sobre el valor del trabajo conjunto entre científicos y comunidades locales, remarcó que sin la ayuda de los pescadores el encuentro con estos animales no hubiera sido posible.



De esta forma comunidad científica y local se unen en la misión por trabajar en la preservación de fauna marina y ecosistemas con el objetivo de sobrevivir al actual declive en la biodiversidad.