Científicos españoles descubren dos planetas similares a la Tierra

Científicos del consorcio CARMENES han descubierto dos nuevos planetas que orbitan alrededor de una estrella enana roja llamada Teegarden, que se encuentra a 12,5 años luz de la Tierra, según ha publicado este martes la revista científica Astronomy & Astrophisics y ha comunicado el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).La estrella Teegarden es el sistema solar número veinticuatro más cercano al nuestro. Tiene un tamaño 10 veces menor que el Sol y su temperatura es prácticamente la mitad. Así, se trata de una de las enanas rojas más pequeñas que se han descubierto. Se calcula que su temperatura ronda los 2.600 ºC, uno de los motivos por el que se cree que si hubiera agua en los dos planetas detectados, podría encontrarse en estado líquido.Esta estrella recibió el nombre del astrofísico de la NASA Bonnard J. Teegarden, quien la descubrió en 2003. Pero no ha sido hasta ahora cuando científicos de la Universidad de Granada y de instituciones de otros países han hallado estos dos planetas, que podrían albergar vida similar a la que habita en el nuestro.Bautizados como Teegarden b y c, ambos planetas se encuentran en lo que se conoce como zona habitable, debido a las características de la estrella alrededor de la que orbitan.De los más de 4.000 exoplanetas –planetas que pertenecen a otros sistemas solares diferentes del nuestro– descubiertos hasta ahora, Teegarden b es el más similar a la Tierra en términos de masa y flujo estelar recibido. "Tiene buenas posibilidades de habitabilidad", ha afirmado el director de la investigación, Mathias Zechmeister. Así, su Índice de Similitud a la Tierra (en español IST) es de 0,95: el más alto registrado nunca.Además, es el cuarto exoplaneta más cercano a nosotros. Los científicos calculan que existe un 60 % de probabilidad de que su superficie sea templada, con temperaturas que se encontrarían entre los 0 y los 50 ºC.Teegarden c también es similar a nuestro planeta, pero en menor medida. Calculan que solo tiene un 3 % de probabilidades de tener una superficie templada y que su temperatura sería más similar a la de Marte, rondando los -50 ºC.Los dos planetas pueden ser parte de un sistema más grande, ya que las estrellas de muy baja masa suelen tener sistemas planetarios densamente poblados. "Este descubrimiento es un gran éxito para el proyecto CARMENES, que fue diseñado específicamente para buscar planetas alrededor de las estrellas menos masivas", apunta Ignasi Ribas, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), y científico del proyecto CARMENES.Este descubrimiento ha sido posible gracias a un espectómetro del mismo nombre situado en el observatorio de Calar Alto, en Almería, provincia del sur de España. Según Zechmeister, se trata del primero en funcionamiento de "alta precisión" y ha sido "diseñado específicamente para encontrar planetas utilizando esta ventaja de las enanas rojas". "Este descubrimiento es un gran éxito", ha explicado.También han participado en el hallazgo otras infraestructuras españolas como el Observatorio de Sierra Nevada, en Granada, y el Telescopio Joan Oró-Montsec, en Lérida.Pero el proyecto es más ambicioso. Así, han sido 82 los investigadores que han participado, pertenecientes a 43 entidades científicas, entre las que se encuentran 17 centros españoles. En total, nueve países además de España se encuentran involucrados.