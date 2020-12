Científicos hallan nueva especie de ciempiés en Rumania

Escuchar Nota

"Análisis morfológicos y moleculares confirman que los especímenes pertenecientes a la cueva de Movile corresponden a nuevas especies", afirman los autores en su estudio.



"(Cryptops speleorex) significa 'rey de la cueva', en referencia a su posición dominante en la cadena trófica del ecosistema de Movile".



.- En una reciente expedición a la cueva de Movile, en, científicos hallaron una nueva especie deSe trata del, cuya longitud de entre 4.6 y 5.2 centímetros lo hace el animal más grande de esta locación, de acuerdo con el artículo "Five million years in the darkness: A new troglomorphic species of Cryptops Leach, 1814 (Chilopoda, Scolopendromorpha) from Movile Cave, Romania".El espécimen fue recogido por los bioespeleólogos Serban Sarbu y Alexandra Hillebrand y analizado por los científicos Varpu Vahtera, Pavel Stoev y Nesrine Akkari, de la Universidad de Turku, en Finlandia, el Museo Nacional de Historia Natural de Bulgaria y el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria, respectivamente.estuvo aislada del mundo exterior durante 5.5 millones de años, característica que ha propiciado el desarrollo de fauna capaz de vivir en ambientes con altos niveles de sulfuro de hidrógeno, metano, amoníaco y dióxido de carbono, además de poco óxígeno.