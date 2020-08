Científicos no alientan el uso de plasma para el Covid-19 por falta de pruebas

Escuchar Nota

“Una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)”, sería riesgosa pues hasta ahora, “hay poca evidencia de que el plasma realmente ayude a los pacientes”, aseguró el excomisionado de la FDA, Robert Califf.



“Al principio, los investigadores no tenían forma de medir y estandarizar el nivel de anticuerpos en cada lote. Incluso ahora, los investigadores en algunas partes del mundo no pueden probar si el plasma contiene poderosos 'anticuerpos neutralizantes', que pueden prevenir la replicación viral”, indagó Fazle Chowdhury, especialista en enfermedades infecciosas y explicó que otra dificultad en el estudio del plasma es que el ensayo es muy costoso.



"Si usamos plasma convaleciente, debería estar en un ensayo clínico", consideró Chowdhury, en consonancia de los científicos que advirtieron que no debe asumirse su funcionalidad, hasta que se tengan los datos correspondientes.



“Hemos visto en esta epidemia cuán equivocadas pueden ser las hipótesis científicas bien intencionadas”, refirieron los especialistas, al señalar el uso de la hidroxicloroquina, que un inicio parecía prometedora, sin embargo, se demostró su ineficacia.



, pues la evidencia de su eficacia aún es escasa.Luego de que en algunos hospitales de Estados Unidos (EU) ofrecieran el plasma convaleciente, un líquido amarillo que queda tras la extracción de las células de la sangre, como una alternativa para tratar algunos casos del SARS-CoV-2,aseguró Donald Trump, presiente de EU, uno de los principales en alentar a los reguladores de medicamentos para aplicar su uso oficial., comprobados en ensayos clínicos serios.Mientras que los trabajos que han estudiado el plasma convaleciente, además de pequeños, no proporcionan conclusiones firmes, reveló una publicación de “Nature”, medio que consultó a la FDA, agencia que aún no se pronuncia sobre su decisión de autorizar el plasma.Los expertos expresaron que si la FDA emitiera la autorización, “las personas con Covid-19 podrían optar por acceder al tratamiento directamente, en lugar de inscribirse en un ensayo clínico y correr el riesgo de ser asignadas a un grupo de control que no recibe plasma”.Después de que investigadores analizaron la eficacia del plasma, el anestesiólogo Michael Joyner de Mayo Clinic en Minnesota apuntó que la concentración de anticuerpos del líquido varía dependiendo el paciente, situación que dificulta su estudio.