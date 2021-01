Científicos sudafricanos descubren químicos que matan parásito de la malaria

Escuchar Nota

provocó la muerte a más de 400 mil personas en todo el mundo en 2019, por lo que estosparaCientíficos sudafricanos descubrieron compuestos químicos que podrían ude medicamentos para tratar la malaria e incluso matar al parásito en su etapa infecciosa, algo que ladisponibles no hacen.La investigación liderada por la Universidad de Pretoria, publicada esta semana en la revista Nature Communications, mostró que los compuestos químicos sometidos a ensayos clínicos para el tratamiento de la tuberculosis y el cáncer,y el candidato clínico antituberculoso SQ109, pueden mataren una etapa en la que normalmente infecta a otros.La Organización Mundial de la Salud dijo en noviembre que las muertes por malaria durante la contingencia por la COVID-19, debido a la interrupción de los servicios diseñados para frenar al mosquito que transmite la enfermedaden la región de África subsahariana.La malaria provocó la muerte a más de 400 mil personas en todo el mundo en 2019, según las últimas cifras de la OMS, la gran mayoría en África.en todo el mundo, 215 millones de ellos en el continente.“Nuestra innovación consistió en encontrar compuestos que puedan bloquear las etapas transmisibles y nosotros, si podemos hacerlo, detendremos la propagación de la malaria”, dijo la catedrática dey la profesora de bioquímica Lyn-Marie Birkholtz, quien formó parte del equipo.La mayoría de los medicamentos matan la malaria cuando se establece en el hígado o, pero no pueden combatirla una vez que el parásito se libera de las células, que es cuando se transmite a otras personas a través de las picaduras de mosquitos, afirmó.que puede tener un efecto durante la fase transmisible, la primaquina, no se usa ampliamente debido a preocupaciones sobre los efectos secundarios.“Si podemos desarrollar estos compuestosadicional que podemos utilizar para eliminar la malaria”, dijo Birkholtz.Aún es necesario realizar más pruebas antes de quecomo antipalúdico, pero el avance también abordaría las preocupaciones sobre la resistencia a los medicamentos, sostuvo.