Cientos de menores de edad sin compañía llegan a Tijuana

Cientos de menores de edad sin compañía atraviesan México y llegan a Tijuana, Baja California, intentando llegar a Estados Unidos.Alicia, que viene de El Salvador, tiene 13 años y ya sabe cómo es el proceso: “Llegué a la línea y de ahí me trajeron para acá para pedir asilo político”.Alicia es una de las más de 120 migrantes menores de edad sin acompañante que han llegado, desde que iniciaron en noviembre las caravanas de migrantes centroamericanos, a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos por razones que ellos consideran vitales.La mayoría que tenemos aquí son niños que, por ejemplo, repatria el gobierno americano, que los agarran, los repatrian a México”, explicó Mynor Contreras, encargado de la Casa de Menores Migrantes de la YMCA Tijuana.En esta casa de menores migrantes no acompañados se aceptan adolescentes entre 13 y 18 años sin importar nacionalidad, ni religión.Hemos hecho una alianza con la organización ‘Al Otro Lado’ y ellos están dando asesoría, acompañamiento legal para que los jóvenes no sean retornados o rechazados, una vez que se presentan en los puertos fronterizos sobre todo en Tijuana”, dijo Uriel González, coordinador de las Casas de Menores Migrantes de la YMCA.Estos adolescentes están solicitando asilo en Estados Unidos y tienen familiares allá, sin embargo, han sido rechazados en la frontera.Nosotros dictamos de manera urgente las primeras medidas de protección para estos jóvenes […] de los principales derechos que hay que ponderar, su derecho de libre tránsito […] si hay algún joven al que se advierta que su interés superior sea este procuramos limpiar el camino para poder llegar”, explicó Patricia Topete, subprocuradora para Defensa del Menor y la Familia de Baja California.Entre estos menores también hay mexicanos, como Santiago, de 17 años, originario de Michoacán, quien está seguro de que va “a entrar a Estados Unidos; allá está mi mamá”. Explica que “vivía con mi abuela, pero por problemas mejor me voy con mi mamá”.Según información de las organizaciones civiles, desde noviembre 2018 que iniciaron las caravanas centroamericanas, han atendido hasta la fecha a alrededor de 130 menores de edad extranjeros y mexicanos no acompañados, que desean cruzar la frontera.El DIF de Baja California indica que de las caravanas de migrantes han recibido a mil 51 niñas y niños, de los cuáles 800 están acompañados y 251 solos.