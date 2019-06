Cientos hacen fila para solicitar plaza en Dos Bocas

Cientos de personas hacen fila en el Parque Tabasco, para entregar sus documentos en la bolsa de trabajo que allí se ha abierto, y solicitar una plaza para cualquiera de las etapas de construcción de la refinería en Dos Bocas.Desde anoche llegaron los primeros aspirantes, y esta mañana las filas ya superaban el medio kilómetro, así como decenas de vehículos aparcados a lo largo de la prolongación de Paseo Usumacinta.De acuerdo al gobernador Adán Augusto López Hernández, a través de la bolsa de trabajo se busca evitar cualquier intermediariol por lo que será el gobierno estatal el que entregue a las empresas las solicitudes recibidas, estimándose la creación de unos 20 mil empleos.En la convocatoria lanzada en redes sociales por el gobierno del estado, se indicó que el inicio de recepción será a las 10:00 horas en la nave I del Parque Tabasco, pidiéndose a los aspirantes llevar currículum vitae y solicitud de empleos.En el lugar, donde cada año es sede de la feria anual, grúas evitan que autos se estacionen en doble fila y patrullas de policía realizan rondines, el arribo de mujeres y hombres para colocarse en la fila, ya sea en vehículos particulares, taxis u otro tipo de transporte público.Arturo Pérez, oriundo de Comalcalco, señaló que no se esperaba una fila tan larga a las 6:30 horas de hoy, tiempo local, por lo cual evaluaría junto con otros cuatro aspirantes que llegaron con él si regresan mañana o se esperan.Expuso ser licenciado en Administración y trabajar como personal transitorio sindicalizado de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero a veces no hay contrato; “no siempre hay chamba y uno busca estabilidad”, resaltó.En la lista de puestos posibles, comentó, se mencionó que habría espacios en el área administrativa, pero también cuenta con experiencia en hotelería.Por su parte, Elvier del Valle, de 51 años, indicó que llegó desde las 5:30 horas de este lunes porque desde anoche se enteraron que había ya personas en la fila.Oriundo del municipio de Jalpa de Méndez, dijo que desde diciembre pasado no tiene trabajo, al igual que mucha gente y busca colocarse como chofer, auxiliar administrativo o auxiliar de soldador.El plazo para la entrega de los documentos solicitados será de un mes, de lunes a sábado, a partir de las 10:00 horas.