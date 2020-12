Cierra Cruz Azul el 2020 con oooootra ‘cruzazuleada’ en la Conca

Escuchar Nota

Cruz Azul sumó otro fracaso en este cierre del 2020 tras quedar fuera de la, luego de perder anoche 2-1 ante el LAFC de la MLS, en partido único de Cuartos de Final.; no supo mantener la ventaja en el Estadio Exploria y el club angelino despertó de la mano del mexicano Carlos Vela.Los celestes se adelantaron al 15', con un penalti cobrado a lo Panenka por Yoshimar Yotún., luego que Mark Kaye le regaló el balón a Orbelín Pineda y éste fue derribado en el área por Eddie Segura.Sin embargo, el club angelino ya había estrellado un balón en el travesaño con disparo de Diego Rossi, desde el 9'.Jurado salió por si remataba su paisano, pero el ex Real Sociedad se tiró al área y el silbante Said Martínez señaló penalti.Para el complemento, el LAFC no dejó de insistir y finalmente le pegó a Cruz Azul de la manera como sufrió durante gran parte del Guardianes 2020, por juego aéreo.al 70'.; y de nada sirvieron los ingresos de Milton Caraglio y de Adrián Aldrete, al 51'.La Máquina no pudo echar mano de su goleador Jonathan Rodríguez, quien acarreaba molestias de la Liguilla mexicana.tras la reanudación del torneo esta semana, luego que se postergó por la pandemia en marzo pasado.Pero sobre todo lo hace sin técnico para el Guardianes 2021, sin refuerzos y con transferibles como Jesús Corona, ausente anoche por Covid-19; y con la afición de espaldas tras vivir un doble fracaso.