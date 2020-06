Cierra Dark su ciclo; llega la hora del Apocalipsis

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “El comienzo es el fin y el fin es el comienzo”… el día del Apocalipsis llegará mañana 27 de junio de 2020.



Como cada 33 años, los sucesos se repiten de manera cíclica, de la misma forma en que ocurrieron en el pasado, sin poder alterar ni cambiar los hechos.



Pero para Jonas (Louis Hofmann) no todo está perdido, y puede ser que aún encuentre la manera de evitar que las cosas pasen como las conoce, acomodar las extrañas cosas que han sucedido en el pueblo de Winden y así tener un futuro junto a Martha (Lisa Vicari) en la exitosa serie Dark.



“Hablamos mucho de la esperanza, y de cómo los personajes, especialmente Jonas y también Martha en la primera temporada, tenían mucha esperanza por el futuro. Ha sido su mayor fortaleza y debilidad, al mismo tiempo”, compartió Vicari en entrevista vía Zoom.



“En general, los humanos tienen mucha esperanza y por eso es que las cosas pasan como suceden porque hay ese anhelo por un mejor mañana. Ese ha sido un gran tema en las tres temporadas”.



De manera no lineal, la primera producción alemana de Netflix ha presentado las narrativas de cuatro familias entrelazadas por los misteriosos acontecimientos que se desataron en 2019, cuando el pequeño Mikkel desaparece sin dejar rastro.



A partir de ahí, la trama del show se desenvuelve en diferentes épocas y se remonta a Sic Mundus, una organización que en 1921 descubrió los viajes en el tiempo y que desde ese entonces ha emprendido una guerra que desea llegar al Apocalipsis para construir un nuevo mundo.







Jonas está determinado a romper ese bucle infinito y, como se conoció al final de la segunda temporada, quizá las respuestas a todos sus deseos y problemas no están en el pasado del mundo que tanto ha intentado cambiar, sino en otro paralelo en el que Martha aún vive.



“Algunas personas están tan ansiosas de encontrar la verdad, o ese lugar que presuntamente hará que todo sea bueno, ese paraíso. Pero a veces hay que olvidarse de los deseos porque hacen que la gente se vuelva loca”, consideró Hoffman.



“Hay tanta agresividad y locura, y de eso nos habla la serie. Esa es una de las muchas cosas que tratamos, lo interesante es que la gente puede tomar eso y hacer sus propias conclusiones”.



Pero como ha sucedido con otras series que basan su complejidad en teorías científicas, posturas filosóficas y la relación entre sus personajes y su nexo con el presente, pasado y futuro, la expectativa con Dark está puesta en su inevitable desenlace.



“Hay tantas teorías de cómo va a terminar y qué es lo que va a suceder. Es increíble ver cómo los seguidores están tan involucrados con la serie y la historia. No queremos decepcionar a nadie.



“Por otro lado, los showrunners Baran bo Odar y Jantje Friese han creado algo tan bello, tan complejo y a la vez tan redondo que no creo que la gente se vaya a sentir decepcionada porque hay tanto amor en ella, que hace mucho sentido”, dijo la protagonista.



Ahora todo recae en manos de Jonas y Martha, los únicos que pueden detener los planes de Adam y la secta Sic Mundus de destruir el mundo y así salvar a Magnus, Mikkel, Ulricc y muchos más.