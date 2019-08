Cierra el Centro Deportivo Olímpico Mexicano

La mediación del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para conseguir recursos que prometió para el Comité Olímpico Mexicano (COM) no fue efectiva y, finalmente, algunas áreas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerraron ayer.El funcionario federal había comprometido su intermediación ante Hacienda a Carlos Padilla, presidente del COM, organismo del cual depende el complejo, para obtener presupuesto, pero éste nunca llegó y por ello el CDOM opera desde hoy de manera parcial.Personal administrativo y de seguridad se encargó de revisar que ayer no hubiera algún deportista en los albergues para cerrarlos, al igual que él área médica.Los gimnasios de pesas, box, gimnasia y acondicionamiento físico así como la pista de atletismo son las instalaciones que operarán para los usuarios de entrada por salida, quienes deberán extremar precauciones para evitar contingencias que requieran asistencia médica.El área de ropería y lavandería, así como las oficinas de admisión, también cerraron. Personal sindicalizado y de confianza de todas estas áreas entró en un denominado paro de actividades.La Selección Nacional de tiro con arco, comandada por las medallistas olímpicas Aida Román y Mariana Avitia, fue de las últimas en abandonar el complejo, este martes, y se trasladó al CNAR. Ayer fue su última práctica en el centro ubicado en la Colonia Lomas de Sotelo en la CDMX.La subcampeona olímpica en caminata Lupita González, que tiene al CDOM como su base de entrenamiento, y algunos exponentes de box que también eran internos fueron otros que sacaron hasta el último momento sus pertenencias de las habitaciones que tenían asignadas.Los deportistas que ya están regresando de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se habían concentrado previamente en el CDOM deberán irse al CNAR o a sus lugares de origen.