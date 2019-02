Cierra el jueves albergue de PN

El alcalde Claudio Bres anunció que las naves industriales que funcionaron como albergue para atender a la caravana de migrantes estarán cerrándose completamente, derivado de los retornos que han comenzado a hacer las familias tanto a sus países de origen como a otros estados de la República Mexicana en busca de un empleo.La tarde de este sábado fue totalmente despejada una de estas dos naves a consecuencia de los retornos voluntarios de los migrantes, de modo que hasta el sábado por la noche de acuerdo a un censo elaborado, solo permanecen cerca de 787 migrantes y se espera que el Instituto Nacional de Migración termine de procesarlos este lunes, dijo.De modo que este grupo se dividirá en dos categorías, explicó, el primero será conformado por quienes obtuvieron su tarjeta blanca con validez de un año para situarse en territorio mexicano, se trata de un permiso que les permitirá buscar un empleo y con ello obtener beneficios como adherirse al IMSS o bien al Infonavit, entre otros, mientras que el segundo grupo que no aprobó este documento, tendrá 30 días hábiles para retirarse a sus lugares de procedencia.El diputado texano del Distrito 90 en Fort Worth, Texas, Ramón Romero Jr, reconoció la importante labor que han realizado en coordinación tanto el estado de Coahuila como el municipio de Piedras Negras, así como el Gobierno federal para brindar la atención a la caravana de migrantes otorgándoles todo lo necesario.“No están incómodos, claro, sí son muchas personas en la bodega pero el trabajo que se ha hecho aquí es bonito porque allá en los Estados Unidos las caravanas se ven violentas, se ven que aquí estaban encarcelados, y ya estando allá adentro (en el albergue) las personas no aparecen encarceladas, aparecen bien situadas”, aseguró.Reconoció que este fenómeno migratorio no es meramente de México, sino que afirmó, es un problema a nivel mundial.