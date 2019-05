Cierra mueblería por efectos de la frontera

La primera víctima comercial por la desventaja de facturar el IVA al 16 por ciento, más el Impuesto Sobre la Renta y los elevados gastos en el combustible, fue un conocido negocio mueblero luego de muchos años de operar aquí, el cual cerró sus puertas al público por incosteabilidad.El director de Fomento Económico, Héctor Moreno Vásquez, confirmó la noticia con el propietario de la mueblería, quien argumentó sobre el desplome de las ventas y la falta de ingresos para soportar gastos de la renta, energía eléctrica, nómina y combustible.“Definitivamente no les fue redituable y no hay manera de competir con empresas muebleras de Piedras Negras y Acuña con mercancía ambulante, con el IVA del 8 por ciento”.Esta situación ya empezó a sentirse también en las diversas estaciones de gasolina, cuyas ventas bajaron considerablemente.“Las gasolineras ya resintieron porque muchos consumidores prefieren abastecer sus tanques en Piedras Negras o Eagle Pass con una enorme diferencia de cinco a diez pesos por litro, o quienes no pueden ir a la frontera acuden a Nava, donde está más barata comparado con Allende”.El funcionario dijo que no obstante las cortas distancias entre Allende, Nava y Piedras Negras, Allende no está dentro de la franja fronteriza.“Nos está afectando esta situación de desventaja en materia de IVA, ISR y precio de gasolina, porque existe desempleo y no es atractivo para los empresarios de la maquiladora invertir en esta ciudad y prefieren hacerlo en la frontera”.En estos momentos dejó entrever que muchas otras empresas y comercios locales están considerando sus estados financieros al ver disminuidos sus ingresos, los altos gastos por mantenerse y es probable que radiquen su domicilio fiscal en la frontera para luego vender de manera ambulante con IVA del 8 por ciento.» Las desventajas del IVA, ISR y el precio de la gasolina en relación a Nava y Piedras Negras, los dejan fuera del mercado.