Cierra Néstor preparación en Hidalgo

Tulancingo, Hgo.- El guardameta nigropetense, Néstor Adolfo Pérez Hernández, de 20 años de edad, se alista fuertemente con su equipo del Centro de Formación “Chaco” Giménez de Tulancingo, Hidalgo, en donde es el portero titular, y en entrevista vía Whats App dijo que ya se encuentran en la recta final de su trabajo de pretemporada con miras a lo que será su participación en la campaña 2020-2021 de la Liga TDP (Tercera División Profesional) del futbol mexicano, la cual dará inicio el 25 de septiembre.



“Todo muy bien, echándole ganas, casi terminando la pretemporada y esperando el arranque del torneo, ya se cerraron los registros y oficialmente ya quedé registrado en el club del Cefor ‘Chaco’ Giménez con el número uno y voy a ser el portero titular, primero Dios, y me he sentido muy bien en mi readaptación al futbol profesional luego de un año de ausencia, la verdad ha sido complicado después de varios meses inactivo, sí ha sido duro, más que nada el cansancio se hace notar más”, manifestó.



“Siento que me pesan las piernas, en el trabajo de resistencia no se me dificulta porque estuve trabajando en ese aspecto durante dos meses antes de venirme para acá, pero en los ejercicios de portero sí me pesan las piernas, pero nada fuera de lo normal, tampoco es tan complicado y lo importante es que el equipo va mejorando en la preparación, estamos en el grupo siete, nuestro primer juego será de visita el 26 de septiembre ante el Club Deportivo Matamoros, de Texcoco, Estado de México”, mencionó.



“El jueves tuvimos nuestro segundo partido de pretemporada ante el Club San José del Arenal, de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, que también están en nuestro grupo, les ganamos por marcador de 7-2, yo jugué de titular, y nuestro tercer juego de pretemporada será el próximo sábado 19 de septiembre, otra vez de visita contra el Club Papanes de Papantla, Veracruz, y luego el 23 de septiembre será el último compromiso de pretemporada contra los Conejos de Tuxpan, Veracruz”, anunció el “cancerbero”.