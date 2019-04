Cierra PN lista de solicitudes de asilo

Hasta que no se depure la lista con la que ya se trabaja actualmente de migrantes que están pidiendo asilo político o humanitario a Estados Unidos, permanecerá cerrada, por lo que se recomienda a migrantes que llegan a esta frontera y que quieren buscar asilo, lo hagan por otra frontera.De acuerdo a Héctor Menchaca González, enlace municipal con autoridades migratorias del vecino país, se cuenta con una lista de 360 casos pendientes para pedir el asilo político o humanitario en Estados Unidos.Detalló que son 1,200 personas las que ya han cruzado en forma legal a Estados Unidos y son 360 los que están pendientes de concluir su trámite.“Esperemos que Estados Unidos nos la apruebe para poder continuar”, dijo.“Mientras está cerrado, la opción a quienes solicitan el asilo es buscar otra frontera donde ellos pueden hacer su trámite”, apuntó.Al ser frontera, indicó que siguen llegando personas que buscan cruzar la frontera de forma legal o ilegalmente a los Estados Unidos.“La gente va a seguir llegando quien quiera hacerlo de forma legal a través de solicitud de asilo político, humanitario lo va a hacer por lo pronto en otra frontera y quienes no lo de siempre”, indicó.Lamentó que una de las cosas que ha entretenido la lista y que se convirtieran en cruces más lentos, dado que de 20 que cruzaban al día, se bajó a 3 o máximo 5 personas o ninguna, es por el incremento en personas que buscan cruzar de forma ilegal a Estados Unidos.Señaló que algunas personas creen erróneamente que solo tienen que cruzar y les van a dar el asilo político, sin embargo, no es así, porque son detenidos por la Border Patrol y la gran mayoría de los casos son procesados y deportados a sus países.