Cierran acceso a San Antonio de las Alazanas por posible caso de Covid-19

Arteaga, Coah.- San Antonio de las Alazanas parece un pueblo fantasma. El rumor de un posible caso de coronavirus paralizó a este pequeño poblado, ya de por sí fue afectado con la cuarentena decretada por la contingencia sanitaria. En las calles se puede observar muy poca actividad. La gente se asoma desde las ventanas, con temor a salir.



El acceso al poblado ha sido restringido y únicamente se permite el paso a los habitantes. Aquellos que vienen de paseo son regresados, “es por su propio bien” les dicen los oficiales que están controlando el acceso.



La víspera una mujer de edad avanzada presentó dolor de garganta y acudió a consulta en el centro médico de la localidad.



Se desató la pandemia. Los rumores en este pueblo de inmediato asustaron a sus habitantes, que ya se por si viven una crisis económica, pues su actividad primaria es el turismo y el comercio.



El caso no ha sido confirmado por las autoridades de Salud, sin embargo mantiene angustiados a los habitantes del pueblo, que no hallan qué hacer.



Apenas el fin de semana pasado, ya vivieron de golpe las secuelas de la cuarentena. Decenas de restaurantes y fonditas de la calle principal se quedaron con la comida, esperando algún paseante.



De las calles aledañas no se diga.



Las autoridades municipales realizaron este martes por la mañana la sanitización del pueblo, rociando germicida calle por calle.



Los comerciantes han acatado las disposiciones de la autoridad, pero están preocupados. Su única fuente de subsistencia, a pesar de los esfuerzos (servicio a domicilio por ejemplo) se encuentra paralizada. Sin visitantes no hay ingresos.