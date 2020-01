Cierran acusación e inicia turno de defensa en juicio a Trump

Escuchar Nota

"Les pido, les ruego", agregó, dirigiéndose a los republicanos que tienen el poder de permitir que los testigos testifiquen la próxima semana, contra el deseo de Trump, "denle a Estados Unidos un juicio justo", dijo Schiff. El país "lo merece".

"El presidente trató de hacer trampa, lo pillaron y entonces trabajó afanosamente para encubrirlo", dijo el congresista demócrata Hakeem Jeffries durante su alegato.



"Será mucho más conciso, más fácil de entender y no se saturará con la misma información una y otra vez", dijo el senador republicano Mike Braun a Fox News sobre la defensa de Trump.



"La obstrucción del presidente Trump a la investigación de juicio político fue categórica, indiscriminada y sin precedentes históricos", dijo Demings.



"El poder Ejecutivo sin ningún tipo de restricción (del Congreso), sin supervisión y sin controles ni equilibrios, es poder absoluto", dijo en la audiencia del Senado.

"La izquierda radical, no hacen nada, los demócratas se han vuelto locos", escribió.



""¡Saben que es una estafa, pero simplemente no pueden venderla! El público se opone fuertemente al juicio político", agregó.

"Solo quieren deshacerse de este tipo; odian a Trump", comentó.

Losconcluyeron el viernes suen un juicio político en el Senado, que seguirá en el inicio del fin de semana con los argumentos de la defensa del mandatario estadunidense.En su última sesión de ocho horas, losescucharon la acusación demócrata dea Trump al, y de tratar luego de bloquear los esfuerzos del Congreso para investigar.Los demócratas concluyeron la instancia de pruebas advirtiendo a los republicanos de que"Este es Trump primero, no Estados Unidos primero; no los ideales estadunidenses primero", dijo a la cámara el congresista demócrata Adam Schiff, fiscal principal del juicio político.Los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana del Senado, quede los dos cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso."Ellos no quieren escuchar", dijo el viernes el líder de la bancada demócrata en el Senado,. Sin embargo, la oposición apuesta igualmente a sensibilizar al electorado antes de las elecciones presidenciales de noviembre.Después de los alegatos de las partes, los dos partidos tendrán un total de 16 horas para responder a preguntas planteadas por escrito por los senadores.Finalizada esta fase, deberán decidir por mayoría simple si quieren seguir el proceso convocando a nuevos testigos, como exige la acusación desde el inicio.En caso contrario. Para destituirlo es necesaria una mayoría de dos tercios, lo que por el momento parece improbable.Los demócratasPero sin adhesiones suficientes, los analistas predicen que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, podría llevar el juicio a votación por los cargos a fines de la próxima semana.La congresistaexpuso que, por orden del presidente,, durante la fase de investigación llevada a cabo por el Cámara de Representantes.El mandatario también evitó que 12 funcionarios de la administración actuales y anteriores, la mayoría de ellos citados, testificaran para la investigación, añadió.Según la acusación, Trump intentó presionar a su homólogo ucraniano,, en una llamada el 25 de julio para que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales de noviembre.Los demócratas dicen que Trump presionó a Ucrania al retener cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar para un país que enfrenta un conflicto con rebeldes prorusos en su territorio.Pero, en Twitter, Trump volvió a rechazar todo el proceso.Jordan Sekulow, uno de los miembros de la defensa de Trump, descalificó los argumentos demócratas como"No hay duda de que el presidente no va a ser destituido", agregó Sekulow, dijo a Fox News.El senador republicanodesestimó todos los testimonios hasta el momento como "rumores".El viernes, Trump asistió a una manifestación contra el aborto, convirtiéndose en el primer presidente estadunidense en asistir a, una concentración anual para repudiar la decisión de la Corte Suprema de permitir la interrupción del embarazo en 1973.Así,, posicionado de cara al electorado conservador.