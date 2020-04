Cierran albergues a los migrantes

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Al menos media docena de albergues que daban cobijo y atención a migrantes en tránsito rumbo a Estados Unidos o que fueron deportados del país del norte, cerraron hoy en una labor coordinada del municipio de Piedras Negras y el Gobierno del Estado, informó el alcalde Claudio Bres.



Se trata de una medida para evitar la propagación del Covid-19, pues es una población de alto riesgo y que representa también un factor de contagio para la población.



En las últimas 48 horas fueron deportadas del INM y retornadas de los albergues 300 personas de origen centroamericano y nacionales y luego se procedió al cierre de esas instalaciones como es el caso de Frontera Digna, Ejército de Salvación y la Iglesia Anglicana, entre otros.



“A todos los ciudadanos de Piedras Negras, hoy se da un hecho histórico en la frontera, que no creo haya sucedido en el pasado, quedaron cerradas y solas todas las casas de migrantes tanto de la Iglesia Católica como de las cristianas”.



Lamenta padre Pepe cierre de albergues



Por disposición de las autoridades, los albergues de migrantes cerraron sus puertas totalmente por la contingencia sanitaria del Covid-19; encargados indican que la medida es muy drástica, pues se atendía solo a grupos pequeños que esperaban su cita para el asilo humanitario.



Monseñor José Guadalupe Valdés, asesor de la Casa del Migrante Frontera Digna, lamentó la decisión tomada por autoridades como medida para evitar contagios, dado que el albergue ya había tomado protocolos para evitar la enfermedad.



“Este ha sido un golpe muy duro, es muy triste”, expresó.



Indicó que en días pasados se hizo un cierre parcial del albergue, es decir, que ya no se recibían migrantes nuevos, solo quedaban quienes esperan su entrevista para asilo humanitario o político.



El miércoles se les notificó por medio de un oficio que los albergues debían cerrar totalmente sus puertas y no tener a ningún migrante en el interior.



El mayor Andrés Saldaña, encargado del albergue Ejército de Salvación, informó que éste también cerró sus puertas en su totalidad.



“Yo le pido mucho a Dios que ninguno se vaya a contaminar en el traslado, son familias con niños”.

Padre Pepe

Monseñor