Cierran asilo por maltrato a abuela de Thalía

El caso deque expusoal respecto de las condiciones en las que encontraron a su abuelacausó revuelo en redes, ahora las autoridades intervinieron en elparay tomaron cartas en el asunto con respecto a las condiciones del inmueble.De acuerdo con la información, la situación de lano era un caso aislado, poco a poco comenzaron a surgir más denuncias de familias que se percataron que encontraron a sus adultos mayores en condiciones similares; e incluso algunos trabajadores hablaron sobre la experiencia que vivieron.Aunque las autoridades no hablaron para las cámaras se dio a conocer que clausuraron el asilo en el que se encuentra la señora Eva Mange por “anomalías”. Hasta el momento no se ha informado al respecto de los residentes de este hogar de retiro, ya que aún no se determina qué pasará con ellos.De acuerdo con el programa “”, el asilo para ancianos ubicado entiene al menos cinco denuncias en las que exponen las condiciones a las que sometieron a losque se encontraban al interior de esta residencia.Se trata del asilo, donde presuntamente Laura Zapata y Thalía pagaron hasta 100 mil pesos de manera mensual para que mantuvieran en las mejores condiciones a su abuelaA unos días de su cumpleaños 103 encontraron que la mujer tenía al menos 5 escaras decúbito en el cuerpo.Fue lala que atendió este caso y envió las condiciones a la Central para la Atención de Delitos vinculados a la