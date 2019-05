Cierran campañas candidatos en Puebla

Con actos multitudinarios y de manera simultánea, los candidatos al Gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, de Morena, PT y PVEM; Enrique Cárdenas, del PAN, PRD y MC; y Alberto Jiménez, del PRI, cerraron sus campañas a una semana de la elección.El morenista encabezó un mitin en la Plaza de la Victoria, en la Zona Cívica y Cultural 5 de Mayo, en donde anunció que el 2 de junio será el final de la era panista en el Estado.Ante alrededor de 30 mil personas, aseguró que después de enfrentar un poder oscuro y acuerdos políticos entre fuerzas locales y nacionales, se mantuvo en la lucha y ahora se encuentra a un paso de ganar la contienda.Barbosa dijo que pese a esas condiciones, este año su campaña cobijo a todo tipo de fuerzas políticas en su plan de reconciliar a la entidad."Nos enfrentamos con el poder más oscuro que estaba aquí asentado en Puebla, nos enfrentamos con el peñismo nacional que había acordado con ese poder poblano", aseveró."Aquí hicimos la gran batalla por Puebla, acá mantuvimos la dignidad política del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, acá estamos firmes y dignos y acá en 2019, sin rencores, abrimos los brazos, los corazones y planteamos la reconciliación".En el evento, Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena, llamó a los simpatizantes y militantes a salir a votar el 2 de junio y cuidar las urnas para que la victoria del candidato sea contundente.En tanto Alberto Jiménez, del PRI, realizó una marcha en el Centro Histórico de la ciudad a la que acudieron más de 7 mil personas.El priista llamó a los poblanos a que respalden su propuesta que, aseguró, sí ofrece seguridad y mejores condiciones de vida para la sociedad en Puebla.En entrevista negó que Mario Marín empañara su campaña después de que se conociera la orden de aprehensión en contra del ex Mandatario por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho."Les pido no volverse a equivocar, abran bien los ojos, un 'nuevo comienzo' es la mejor opción que tiene Puebla", refirió.Jiménez estuvo acompañado de la dirigente nacional de su partido, Claudia Ruiz Massieu, que expresó su respaldo al abanderado.En Tehuacán, en el Parque Juárez, el candidato panista, Enrique Cárdenas, solicitó el voto y sostuvo que no va a traicionar la confianza de los poblanos.Acompañado de Marko Cortés, líder nacional de su partido, refirió que la elección no se trata de un triunfo para él como político, sino para toda la sociedad."Nos han robado la libertad, y le digo a los poblanos, yo no los voy a traicionar", manifestó ante alrededor de 2 mil personas.