Cierran el museo de Louvre debido al coronavirus

"Hay una reunión de información entre los agentes del museo y la dirección sobre la situación sanitaria y las medidas de prevención vinculadas al coronavirus", declaró una portavoz del museo.



"Esta reunión fue organizada para reunir las preocupaciones del personal y la cuestión (del derecho de desistimiento) surgió durante la Asamblea General", dijo.



"El Louvre es un espacio confinado, que acoge a más de cinco mil personas al día. Existe una preocupación real de los agentes", comentó el Sr. Galani.



Elde París, el más visitado del mundo, no abrió sus puertas este domingo de mañana tras mantenerse, indicó la dirección del establecimiento a la AFP.Según Christian Galani, miembro del personal del Louvre y la oficina nacional de la Cultura CGT, todo el personal presente el domingo,, se reunió por la mañana y(menos dos votos).Los representantes de la gerencia "vinieron a esta reunión", pero sus argumentos "no fueron suficientes para convencer al personal y aliviar sus preocupaciones", continuó el sindicalista, subrayando que "el derecho de desistimiento es un derecho individual que puede ejercerse colectivamente".Por su parte, la gerencia ha mencionado una "reunión informativa" con funcionarios del museo."Las discusiones duraron toda la mañana", dijo un portavoz del establecimiento a AFP y agregó que más tarde se dará más información.Desde finales de enero,. La creciente epidemia llevó al gobierno a anunciar nuevas medidas el sábado para frenar la propagación del virus. Entre ellas, la cancelación de todas las reuniones de más de 5 mil personas en espacios confinados.Debido a las instrucciones del gobierno sobre las, "solo el prefecto" puede tomar la decisión de cerrar el Louvre, continuó. Según él, un CHSCT (comité de salud, seguridad y condiciones de trabajo) extraordinario tendrá lugar el lunes por la tarde y los sindicatos quieren la presencia de un representante de la prefectura."Esperamos un poco más de diligencia en la aplicación de medidas capaces de protegernos más", continuó Galani, en particular al solicitar la disponibilidad a gran escala de gel hidroalcohólico para lavarse las manos, o la devolución de ventanas que separan a los cajeros del público.El Louvre recibió. A mediados de enero, el museo fue bloqueado por un día por huelguistas opuestos al proyecto de reforma de pensiones.