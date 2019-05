Cierran el paso a cigarros electrónicos en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinó no avalar el uso y comercialización de cigarros electrónicos y otros Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) en México.En un comunicado, el órgano regulador sostuvo que se adhirió a la posición que manifestaron los institutos nacionales de salud y Hospitales Federales respecto a dichos artículos, misma que dejó en claro que no se ha demostrado hasta ahora la seguridad de dichos artículos ni a corto ni a largo plazo, además de que se carece de información científica que avale su efectividad para dejar de fumar.Recientemente, la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la comercialización en ese país del aparato de tabaco IQOS, comercializado por la trasnacional Phillip Morris, que calienta el tabaco sin quemarlo.No obstante, los investigadores de los Institutos de Salud y Hospitales Federales revelaron que los vapores/aerosoles emitidos por los SEAN, si bien en general han demostrado menor concentración de tóxicos en comparación con el humo de la combustión del tabaco, sí contienen tóxicos y carcinógenos en cantidades medibles.En el posicionamiento dado a conocer por la Cofepris, las instituciones de salud sostuvieron que los líquidos utilizados con concentraciones altas de nicotina han producido envenenamientos en niños y menores y se han documentado accidentes a causa de las baterías utilizadas para calentar.Agregaron que tampoco se ha documentado la seguridad para los no fumadores expuestos a los vapores/aerosoles emanados de los SEAN.Los titulares de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Salud Pública, de Cancerología, de Pediatría, de Cardiología, de Ciencias Médicas y Nutrición, de Psiquiatría, de Rehabilitación, de Neurología y Neurocirugía, de Geriatría, de Perinatología, del Hospital General de México, del Hospital Juárez de México, del Hospital Infantil de México y la Comisión Nacional contra las Adicciones sostuvieron en su posicionamiento que la mayor parte de los usuarios de los SEAN se vuelven adictos a la nicotina y una proporción de ellos terminan por fumar cigarros combustibles u otras drogas en exclusividad o combinación."El uso de los SEAN mantiene la conducta de fumar y da un falso sentido de seguridad", concluyeron.La Cofepris reveló que a raíz de la aprobación por la FDA del sistema IQOS, Philip Morris también ha buscado la comercialización del dispositivo en México.