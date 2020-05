Cierran en el Centro de Saltillo más negocios

Escuchar Nota

“Hemos hecho una sinergia con los dirigentes de los Comerciantes del Centro Histórico, de la Canaco, Canirac y la Asociación de Hoteles, que son los sectores que más se han visto afectados; lamentablemente hay reportes de establecimientos que han cerrado sus puertas de manera definitiva; yo diría que han sido los mínimos”, comentó.

“Los que cerraron son casos mínimos pero el impacto ha sido fuerte tanto a los restaurantes que no han podido vender a los hoteles que no han tenido hospedaje, al comercio que estuvo cerrado y sin ventas”, aseveró.

Además deque no resistieron la cuarentena, dos restaurantes adheridos a la Canirac ya no volvieron a abrir sus puertas, confirmóEl funcionario consideró que el impacto no ha sido tan grande, pues la mayoría de los establecimientos ha hecho todo lo necesario para reactivarse.En el caso de los negocios que tuvieron que cerrar de manera definitiva, el funcionario municipal dijo que espera que algunos, durante el actual proceso de reactivación, se animen a reabrir.