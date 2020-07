Cierran franquicias restauranteras en Saltillo; se va también Applebee’s

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Franquicias restauranteras con décadas de experiencia y el respaldo de sus franquiciantes como son Chili’s o Applebee's, cierran sus puertas en Saltillo, víctimas del Covid-19 y de la falta de apoyos efectivos de parte de la federación para enfrentar la crisis.



Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la CANIRAC Saltillo, indicó que estás pérdidas se suman a otros cinco establecimientos afiliados a este organismo empresarial, además de pérdidas de 98 millones de pesos mensuales y una caída del 20% en la plantilla de colaboradores del gremio, que a la fecha se mantiene por debajo del 50% de su capacidad operativa.



Aunque las firmas en cuestión están afiliadas al gremio a nivel nacional y la relación con la cámara local no es tan cercana, el empresario saltillense lamentó que “franquicias de relevancia internacional que en Saltillo y en buena parte del país están decidiendo cerrar puertas, ya que no ha habido un apoyo real del Gobierno Federal y se vuelve incosteable”.



Todo el sector restaurantero enfrenta por lo mismo y ahora ante la posibilidad de que se restrinja todavía más por la situación de la contingencia, muchos más se podrían quedar en el camino. Dijo que muchos ya echaron mano de préstamos y de los ahorros que les quedaban para reiniciar luego del cierre de al menos dos meses, y no tienen la forma de soportar otro tirón, del que ya no los salva ni el reparto a domicilio.



Hasta el momento, de entre los restaurantes afiliados sólo ha cerrado las puertas el Bisquets de Obregón, otros sólo cambiaron su ubicación tales como el Asador Gaucho, ahora Asador 9.



“Se pasan” plataformas móviles con restauranteros



Por cada 100 pesos de compra en restaurantes con servicios a domicilio, plataformas móviles internacionales como Uber Eats o Didi Food, se quedan con unos 46 pesos, lo que hace imposible seguir operando con ellos, adicional al pago del cliente por el envío como tal.



Gentiloni mencionó que a nivel nacional se inició un movimiento para buscar que estas plataformas bajen sus tarifas que a la fecha son excesivas. En este sentido reconoció a plataformas locales como TakeEatEasy que además de una cobertura mayor, las comisiones son mucho más amigables y económicas.