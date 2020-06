Cierran mineros con protesta carretera 57 por casi una hora

Escuchar Nota

Por casi una hora estuvieron cerrados ambos sentidos de la Carretera Federal 57 a la altura del ejido El Encino de Nava debido a la manifestación que había sido programada por trabajadores Mineros de la empresa Micare, transportistas de carbon que manifestaron su inconformidad ante el Gobierno Federal Para no perder sus empleos.En la manifestación que inició a las 4 de la tarde aproximadamente de este jueves estuvieron presentes líderes del Sindicato Nacional Democrático y de la Sección 293 quienes motivaron a los mineros a seguir luchando mediante este tipo de manifestaciones para llamar la atención de autoridades federales y con el fin de que no se le retiren los contratos con la empresa Comisión Federal de Electricidad y no muera la empresa Micare.Con pancartas, y pese a las altas temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, los cientos de manifestantes permanecieron en este tramo carretero sin atender las peticiones de autoridades de los tres órdenes de gobierno ni de los ciudadanos que deseaban continuar su paso.Fue hasta después de más de 45 minutos cuando recibieron el mensaje es un líder de la sección 293 el secretario general Aurelio Rodríguez quién les Indicó que terminarán esta manifestación pero que sería la primera de tantas hasta ver una respuesta del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador que respalde y les garantice el no perder sus empleos.