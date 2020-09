Cierran negocios en aeropuerto de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coahuila-. La crisis derivada de la pandemia por el Covid-19 sigue cobrando víctimas entre los negocios y ahora una tienda de conveniencia y una empresa de renta de autos cerraron por falta de clientes en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, informó Júpiter Ramos Rivera, director de Operaciones.





Aceptó que sí influye que las compañías aéreas TAR y Aeromar continúen con la suspensión de sus operaciones desde hace meses.



Explicó que la sucursal de la cadena Oxxo y National Car Rentals decidieron parar sus actividades desde hace días, aunque no precisó el número de empleos que generaban ambas compañías.



“Oxxo tenía ocho años en el aeropuerto y la empresa de renta de vehículos, cuatro. El inmobiliario de National Car Rentals no ha sido desmontado y no descartamos que regrese cuando reinicien sus operaciones las dos aerolíneas”, señaló.



Ramos Rivera mencionó que las empresas de renta de autos que se mantienen son ABIS, SIX Rent a Car, Creen Motion y Hertz. De acuerdo con información compartida por empleados, la renta de vehículos ha disminuido, aunque no ofrecieron cifras precisas.



Finalmente, el funcionario expuso que no sabe todavía cuándo puedan iniciar de nuevo las operaciones de Aeromar y TAR, pero aseguró que al menos este mes no volverán los vuelos comerciales.