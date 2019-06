Cierran paso a explotación de menores migrantes en Tijuana

Aproximadamente 7 mil pesos pagan los haitianos a las madres sin pareja para hacerse pasar por familias que soliciten el asilo político en EU.Luego de detectar la costumbre de algunos haitianos sin pareja que acudían frecuentemente al templo Embajadores de Jesús, ubicado en El cañón del Alacrán, donde se construyó la pequeña Haití, el pastor Gustavo Banda determinó prohibir la entrada a haitianos solteros que no formen parte de esta comunidad.“Lo que ocurrió -advierte- es que estos ciudadanos estaban viniendo para contratar madres solteras o incluso buscar niños, lo que les permitirá hacerse pasar por una familia que solicita el asilo político ante las autoridades migratorias estadunidenses”.Por lo anterior se instruyó a los vigilantes el templo a evitar la entrada a la mafia de haitianos solteros.“El letrero decía que se prohibía a hombres solteros que no sean del albergue, todos los que sean ajenos aquí, porque ante la presión que está ejerciendo Donald Trump, todos quieren cruzar, pero los solteros no pueden cruzar y necesitan niños, por lo tanto, los solteros venían a ver si las mujeres que están aquí con sus niños querían hacerse pasar y les ofrecían dinero”, sostuvo el pastor del templo.“Las mamás me han pedido que les prohíba el paso”.En el albergue la seguridad ha aumentado y hacen llamados diarios a la Policía.