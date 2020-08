Cierran Presidencia Municipal de General Cepeda por coronavirus

Escuchar Nota

“A partir de este momento y los próximos días, debido a que han salido casos positivos de trabajadores de aquí de la Presidencia Municipal, nuestras oficinas de atención al público estarán cerradas, solamente Tesorería estará trabajando, al igual que áreas estratégicas como Seguridad Pública y Protección Civil”.



“Aun así vamos a seguir trabajando desde nuestras casas. Yo estaré itinerante, atento a lo que suceda dentro del Municipio, tanto en temas de seguridad como de salud”.

El edificio de la Presidencia Municipal de General Cepeda fue cerrado, debido a que surgió un brote de Covid-19 entre los empleados.El alcalde Juan Salas informó sobre el cierre del inmueble como medida de protección para evitar mayores contagios.Señaló que se practicó la prueba rápida para detectar coronavirus y resultó negativo, no obstante que tuvo contacto con personas contagiadas.Este martes se someterá a la segunda prueba por parte de la Jurisdicción Sanitaria: “Ya me hice una vez, salí negativo, la voy a volver. Hay que estar atentos, usar el cubrebocas, ahorita estamos en una situación difícil”.A la población le pidió comprensión, apoyo y aseguró que por lo pronto no cerrarán las carreteras de acceso, pero se tomarán en cuenta todas las medidas de autoprotección, como el uso del cubrebocas y el guardar la sana distancia.Para cualquier trámite o urgencia, llamar a los teléfonos 844 362-7173 y 844 122-0970.