Cierran “puerta giratoria” a delincuentes

Mediante la reforma al Artículo 19 de la Constitución Mexicana, quienes cometan delitos de huachicoleo, robo a casa-habitación, abuso o violencia sexual contra menores, ya no tendrán derecho a fianza, informó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.La modificación incluye uso electoral de programas sociales, corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, feminicidio, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en materia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.El legislador explicó que la prisión preventiva oficiosa evita la llamada “puerta giratoria” que permitía que los delincuentes entraran por una puerta y salieran por la otra para librar la cárcel.“Hubo 350 diputados, más o menos, que votamos a favor de eso, entre ellos 7 del PRI, los 3 de Coahuila votamos a favor de eso. Antes capturabas a un grupo de personas que traían rifles AK-47, pistolas automáticas, los llevabas ante el Ministerio Público y salían porque no era delito grave; los podías pescar con un Barret, rifle de alto poder, y salían”.“Esos delitos ya no tienen libertad bajo fianza, el proceso se sigue en la cárcel… los que votamos (a favor) somos de estados donde la seguridad es importante para nosotros. Hubo una discusión en el PRI y se decidió votar a conciencia”.Lo importante, refirió, es que Coahuila tenga paz, que no vuelvan las bandas delincuenciales que se desplazaban con armas de alto poder.“A mí no me importó que la iniciativa fuera del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo he dicho, ‘cuando el Gobierno tenga una buena iniciativa, la votamos’. No llegué a diputado para revanchas”, no podemos no darle a la autoridad el instrumento que nos pide para que haya seguridad”, concluyó.