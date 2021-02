Cierran todos los Cinemex en Ciudad Juárez

Escuchar Nota

Cinemex cerró todas sus sucursales en Ciudad Juárez, situación que fue atribuida a laspor la pandemia.Ayer fue el último día que abrieron los complejos en, mientras que hoy se despide Galerías Tec, confirmaron empleados de la cadena.Sin embargo, en la página oficial de Cinemex ayer aún se ofrecían funciones para hoy jueves en San Lorenzo.buscó la versión oficial de Cinemex, pero hasta el cierre de esta ediciónTrabajadores indicaron que laa las bajas ventas generadas por la pandemia y elque hay en 13 estados.“Están cerrados los puntos que más venden, como., entonces como Chihuahua es otro de los importantes,”, refirió uno de los empleados, no autorizado para dar información.Agregó que no se tiene certeza de cuánto tiempo, ya que hasta ayer no había sido liquidado.“Algunas salas en diferentes regiones de la República Mexicana estarán teniendo cierre de sus complejos y, ya que debido a la restricción de aforos, no les ha permitido generar ingresos suficientes para los pagos básicos como la nómina impuestos, etcétera”, comentó Rogelio González Alcocer, presidente local de la“Habrá cierres temporales hasta que las restricciones del semáforo permitanagregóSegún información preliminar de l, durante 2020 sólo ingresaron 3.5 millones de pesos en losun 80 por ciento menos respecto al año anterior.