Cierran unidad médica, adeuda pago con CFE

La Unidad Médica El Palmar en la carretera a Zacatecas, que daba atención a más de veinte ejidos del sur de Saltillo, cerró sus puertas. Un día los encargados ya no abrieron y hasta la fecha sigue llegando el recibo de luz, cuyo adeudo con CFE es de dos mil 380 pesos.Se trata de una casi clínica que operaba desde diciembre del 2010, con espacio para dos médicos familiares, sala de hospitalización, quirófano, sala de urgencias, cuartos para médicos, farmacia, una ambulancia y era atendida en un inicio por dos médicos.A ella acudían familias pertenecientes a más de 20 ejidos de Saltillo y otros 10 de Concepción del Oro, Zacatecas, que no cuentan con posibilidades de viajar a ciudades cercas en busca de atención médica. Sin embargo, desde hace un par de meses, el personal dejó de ir.Refieren los ejidatarios que la clínica poco a poco fue dejando de dar servicio, primero iban dos médicos, luego solo uno y al final solo mandaban a una practicante. Nunca había medicamentos y desde hace más de cinco años que se llevaron todo el equipo del quirófano.Fue hace un par de meses que una mañana, encontraron la cerca cerrada con candado. Al siguiente día igual. Y así, toda la semana. Hasta que se dieron por vencidos. La clínica cerró sus puertas sin previo aviso.“Ahora si se enferman los niños tenemos que curarnos con los medicamentos que tengamos, o con hierbas, algunos van otra vez con los curanderos, porque no hay dinero ni cómo ir hasta Saltillo o a Concha del Oro”, expresa Francisca Jiménez, del ejido Gómez Farías.Habitantes de los ejidos aledaños como Encarnación de Guzmán, La India, Tanque de Emergencia o Gómez Farías, hacen un llamado a la Secretaría de Salud para que vuelvan a abrir la Unidad Médica, ya que es de gran utilidad para una gran cantidad de familias de escasos recursos.