Cierre de la frontera generaría caos: MARS

“El cierre de la frontera por el proceso electoral que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica, podría colapsar el comercio, porque los negocios que generan miles de millones de dólares, se habla de que perderían más de mil 700 millones de dólares al día entre las fronteras de Piedras Negras y Acuña”, afirmó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.Destacó que desde la frontera de Acuña el Gobierno estatal busca la tranquilidad, la estabilidad y el equilibrio dentro de la relación con Estados Unidos.Aseguró que “México ha hecho un esfuerzo dentro del fenómeno migratorio y creemos que no es correcto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenace con el cierre de las fronteras y que mucho menos tenga que ver con el ámbito del proceso electoral de los Estados Unidos”.El gobernador del estado hizo un llamado a las autoridades del vecino país a reflexionar y entrar en la razón, ya que México y los Estados Unidos son socios comerciales y los une la amistad, así como las inversiones.Aseguró que confía en que entren en razón porque nuestra frontera, nuestra amistad con Estados Unidos, nuestra sociedad con Estados Unidos, no son de un peso ni de dos, sino de más de 120 millones de dólares diarios que transitan por la frontera.Aseguró que un cierre de frontera afectaría directamente la economía estatal.Las inusuales demoras en los cruces fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, desde los puentes de Acuña-Del Río, hasta los de Matamoros-McAllen, persistirán al menos 30 días más, advirtieron autoridades aduaneras de Estados Unidos.En una reunión sostenida este martes con miembros de la Canaco de Acuña, la directora del Puerto Fronterizo de Del Río, Texas, Gabriela Flores, comentó que esperan en 30 días el regreso de los 300 elementos de Aduanas y Protección Fronteriza que fueron asignados a apoyo de la Patrulla Fronteriza, aunque podrían quedarse más tiempo.“Las filas estarán así por 30 días más ya que en 30 días más se le confirma al puerto de Del Río si los elementos que enviaron a otras fronteras estarán regresando”, dice el resumen de la reunión.“De no regresar, las filas continuarán largas”.