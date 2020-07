Cifra de muertes por coronavirus presentada no es la total: López-Gatell

Escuchar Nota

“Ni en México, ni en ningún país del mundo es propósito hacer una contabilización exhaustiva de los casos o de los casos fatales. También estamos consistentes de que la cuenta de muy lamentables defunciones que presentamos todos los días aquí no representa la totalidad”, expresó el funcionario.

“Para ese propósito no es necesario tener una contabilidad completa de los eventos. Que quede muy claro, no quiere decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, específicamente los desenlaces fatales, son muy importantes”, subrayó el funcionario

"La Secretaría de Salud, al Gobierno de México le interesa que no queden sin documentar el verdadero tamaño de la epidemia”, enfatizó.

“Renapo también hace un análisis de su información y documenta que puede tener la información primaria, equivoca, incorrecta, entre otras cosas porque en el certificado hay variaciones de la calidad de información”, justificó.

“Nos importa esta información (de los 38 mil fallecidos al 19 de junio), no es de carácter público, porque es información preliminar, pero está ahora al alcance del público (…) Estamos haciendo un análisis integral de la mortalidad en exceso durante la epidemia de covid y procederemos a hacer otros sub análisis de la mortalidad posiblemente atribuible a covid y en cuanto tengamos los resultados los presentaremos”, aseguró.

El subsecretario de Salud,, reconoció que elasociadas al nuevo coronavirus.Esto luego que MILENIO diera a conocer que al 19 de junio, se han reportado 38 mil 815 fallecimientos a la Base Nacional del Registro Civil que administra el Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de Gobernación.López-Gatell explicó que; esto es la tasa de cambio, la propagación territorial, para comparar el desempeño de los sistemas de salud y los servicios de salud.Mientras que otras instancias como el Inegi se encargan del sistema de estadísticas vitales, que al tratarse de datos con revisiones exhaustivos tardarán al menos un año en reportan la cifra real de fallecimientos por covid-19 en el país.En conferencia vespertina, López-Gatell indicó queinsistió.Dijo que el conteoque hace la Dirección General de Epidemiología es un trabajo técnico “donde una cosa es la vigilancia epidemiológica y otra es la estadística vital que suele ser un proceso de compilación análisis más lenta y que lo hacen autoridades específicas”.En ese sentido, explicó que en, por lo que “aún cuando no tuviera la conformación por laboratorio se debe asentar como probable covid, o simplemente covid, que es lo que habrá visto en el documento del Renapo, y eso procede del lineamiento que estableció la Secretaría de Salud, atendiendo a la clasificación internacional de enfermedades, que se emitió el 13 de abril”.López-Gatell no desmintió la cifra de los 38 mil 816 fallecimientos por covid que incluso ya conocía. "¿Son oficiales, no?", dijo y suavizó que se trata de cifras preliminares que deberán ser revisadas.Recordó que se estableció un grupo de trabajo técnico en el que participan el Inegi, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)y el Renapo.