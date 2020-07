Cinco asteroides se aproximan a la Tierra esta semana, uno es del tamaño de un edificio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- No cabe duda que el 2020 ha sido un año lleno de sorpresas para la humanidad, unas gratas como bellos fenómenos astronómicos, y otras aterradoras como tembores y la pandemia de coronavirus. Y los próximos días no serán la excepción, pues la NASA lanzó una advertencia sobre cinco asteroides que se aproximarán velozmente a la Tierra entre el 11 y el 14 de julio, pero ¿representan un peligro para la humanidad?



Los cinco cuerpos celestes que se aproximarán a nuestro planeta en los próximos días oscilan entre el tamaño de un autobús y el de un edificio de 11 pisos y se acercarán a distancias de entre 7.1 y 4.3 millones de kilómetros de la Tierra.



El próximo sábado 11 de julio se acercará el primer asteoride de esta serie, el 2020 MU1, que tiene 36 metros de diámetro y se aproximará a una distancia de 7.1 millones de kilómetros del planeta, seguido por el 2020 ML, de 22 metros y que se acercará a 4,3 millones de kilómetros el domingo 12 de julio.



El lunes 13 de julio serán dos los asteroides que se aproximen a nuestro planeta, se trata del 2020 KJ7, que mide 29 metros, y el 2009 OS5 de 42 metros, que se acercarán a distancias de 4.5 y 6.7 millones de kilómetros respectivamente.



El último asteroide que se aproxima es el 2020 MQ2, otro cuerpo celeste de 42 kilómetros y que pasará a 6,5 millones de kilómetros de la Tierra el próximo martes.



¿Los asteroides representan un peligro para el planeta?



Si tomamos en cuenta que la distancia media entre la Tierra y la Luna es de 385 mil kilómetros, y dado su tamaño considerablemente pequeño, los asteroides que pasarán cerca de nuestro planeta no representarían un riesgo para la vida en el planeta.



Según la NASA, solo los objetos de un diámetro mayor a 150 metros podrían ser considerablemente peligrosos para la humanidad a distancias similares a las que tomarán los asteroides durante estos días.



