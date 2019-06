Cinco atletas acusan a entrenador de abuso

Al menos cinco denuncias de abuso sexual en contra de Martín “N”, entrenador de atletismo, son las que se tienen documentadas en el Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres.Personal del Ministerio Público de la dependencia señaló que ya citaron a las víctimas para que rindan su declaración.Los agentes descartaron denuncias por violación sexual, sino que versan en un abuso sexual que se refiere a tocamientos, hostigamiento o acoso, según los fiscales encargados del caso.Martín “N” se desempeñaba como entrenador de atletismo en el Instituto Estatal del Deporte (Inedec), fueron tres de sus alumnas las que denunciaron el abuso, que Martín “N” les realizaba tocamientos durante los entrenamientos.El acusado fue separado de su cargo en tanto que avanza la investigación que según los Fiscales se está integrando y en un momento determinado se le llamará a declarar.Por su parte otros entrenadores del Inedec, que son profesores de educación física comisionados, se mostraron sorprendidos por las acusaciones en contra de su compañero y prefirieron no opinar al respecto.Madres de familia que llevan a sus hijos a entrenar al Estadio Olímpico permanecen alertas, consientes de que no pueden confiar a sus menores a cualquiera, según platicó la señora Cecilia Suárez.“Yo creo que como mamás debemos estar siempre al pendiente de nuestros hijos, con quién van, con quién están entrenando, incluso con quién van al baño, y no hacer responsables, sino nosotros hacernos responsables”.“Yo desconocía esto de que lo acusan, yo nada más lo conozco de vista, sé que entrena a muchos jovencitos, pero pues por eso siempre es mejor que las mamás estemos aquí cuidándolos”, señaló Margarita “N”.CON INFORMACIÓN DE LUIS DURÓN | CARLOS RODRÍGUEZ