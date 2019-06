Cinco candidatos siguen en carrera para reemplazar a May

Quedan sólo cinco aspirantes a ocupar el puesto de primer ministro en el Reino Unido tras la segunda ronda de votación este martes para suceder a Theresa May, que dimitió como líder del Partido Conservador por su fracaso para llevar a cabo el Brexit.Dominic Raab, que fue brevemente ministro del Brexit, quedó eliminado al no lograr reunir los 33 votos necesarios para pasar a la tercera vuelta, que tendrá lugar el miércoles.Exministro de Relaciones Exteriores y exalcalde de Londres, "Bojo", de 54 años, fue uno de los grandes artífices de la victoria del Brexit en el referéndum de 2016. Quiere que el país salga de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.Criticó de manera constante la estrategia de May en la negociación con Bruselas y acabó dimitiendo de la cancillería en julio para convertirse en feroz rival de la primera ministra.Carismático y hábil políticamente, es el favorito de los militantes de base.Exbanquero de negocios e hijo de un conductor de autobús paquistaní, el ministro del Interior Sajid Javid, de 49 años, es la cara de un Reino Unido moderno y multicultural.Se ha ganado el respeto por su manejo de un escándalo sobre el trato a los hijos de los inmigrantes caribeños conocida como la generación Windrush. Se pronunció contra el Brexit en el referéndum de 2016 pero desde entonces defiende posiciones euroescépticas.El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 años, defendió permanecer en la Unión Europea (UE) en 2016, antes de cambiar de opinión decepcionado por la actitud "arrogante" de Bruselas en las negociaciones.Este exempresario, que habla fluidamente japonés considera que buscar una salida de la UE sin acuerdo en octubre sería "un suicidio político" para los conservadores en el poder.Ministro de Medio Ambiente y enemigo jurado de los plásticos desechables, este euroescéptico de 51 años, fue uno de los más férreos defensores del Brexit en el seno del gobierno de May.Si Bruselas acepta renegociar, está dispuesto a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit para evitar una salida sin acuerdo el 31 de octubre.Mano derecha de Boris Johnson durante la campaña del referéndum, Gove le había retirado su apoyo cuando este pugnaba por la jefatura del gobierno en 2016 para presentar su propia candidatura antes de ser eliminado.Ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, de 46 años, es un exfuncionario del ministerio de Relaciones Exteriores que sirvió en Irak como gobernador adjunto de la coalición tras la invasión estadounidense en 2003, y cruzó solo a pie Afganistán a lo largo de un mes en 2002.