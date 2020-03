Cinco consejos para un exitoso home office

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pandemia por coronavirus COVID-19 en prácticamente todo el mundo, ha provocado que millones de personas en el mundo hayan optado por ele trabajo en casa.



El home office es una práctica que cobra relevancia porque no se abandonan las responsabilidades gracias a las herramientas que permiten el trabajo remoto.



Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos consejos para optimizar el trabajo en casa:



1.- Seleccione su Wi-Fi con cuidado: A los cibercriminales les resulta fácil permanecer en las redes públicas de Wi-Fi y recopilar información como su tarjeta de crédito o contraseña bancaria. Incluso las redes legítimas alojadas por establecimientos de confianza pueden ser vulnerables al espionaje digital. Evite las redes públicas y use una VPN para seguridad adicional, incluso en casa, si es posible. Y si no necesita conectividad, apague el Wi-Fi, Bluetooth y la conexión automática a las redes en sus dispositivos.



2.- Preste atención a los documentos compartidos y a las redes impresas: Partes de documentos de trabajo o correspondencia pueden parecer inútiles e inofensivos, pero los delincuentes experimentados pueden recopilar mucha información sobre los usuarios. Guarde todos los archivos impresos hasta que pueda destruirlos adecuadamente. Para archivos digitales, use las herramientas aprobadas por su empresa para este propósito. Evite usar impresoras públicas o compartidas para imprimir documentos confidenciales.



3.- Cuide sus archivos digitales: Mantenga actualizado el sistema operativo de su computadora según las guías de su empresa, de modo que tenga las últimas actualizaciones de seguridad. Y no olvide hacer una copia de seguridad de sus archivos regularmente para que sus datos estén seguros en caso de error, pérdida o ataque cibernético. Utilice siempre las herramientas aprobadas de la empresa para este propósito.



4.- Protéjase con contraseñas: Asegúrese que sus dispositivos estén protegidos con un PIN o contraseña seguros. Además, no olvide utilizar un administrador de contraseñas para una correcta gestión, actualización y validar que son difíciles de adivinar. Mantenga siempre sus dispositivos protegidos y bloqueados con contraseñas.



5.- Tenga cuidado de dónde hacer clic: El phishing es un intento fraudulento de obtener información confidencial, haciéndose pasar por una entidad o persona. Según el informe de IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020, que expone la evolución de las técnicas cibercriminales, el phishing fue un vector de infección inicial exitoso en un tercio de los incidentes observados en 2019. Empresas de tecnología, redes sociales y servicios de streaming constituyen las 10 principales marcas que los ciberdelincuentes falsifican en intentos de phishing.





Con información de IBM