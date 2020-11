Cinco cosas que no sabías sobre la inteligencia artificial

Escuchar Nota

Esto debido a la gran cantidad de usos y aplicaciones que puede tener. Sin embargo, y gracias a algunas obras cinematográficas o literarias, se puede llegar a confundir la ficción con la realidad. Para desmitificar, y para explicarle a los usuarios de manera clara qué es la IA, Google creó una Guía Básica de la IA: una serie de explicaciones sencillas y breves al respecto.Esta guía introductoria nació como producto de la colaboración entre el Oxford Internet Institute (OII) de la Universidad de Oxford y Google. ¿Su objetivo? “desglosar un ámbito complejo de la informática” a fin de explicarlo de manera clara para que “todo el mundo pueda orientarse y comprender los conceptos básicos”.El OII y Google unieron fuerzas “a raíz de su motivación compartida de conseguir que la información sobre la IA fuera más accesible a nivel global”. La inteligencia artificial involucra mucho desarrollo científico y tecnológico, por lo que a veces puede resultar complicado entenderla debido a los tecnicismos que se podrían utilizar para definirla.Esta tecnología se ha vuelto común en la vida diaria - lleva a cabo una gran cantidad de respuestas - además de que “acciona herramientas e interacciones digitales”. Por lo tanto,La selección de temas, “fundamentales para comprender la IA y su función en la actualidad”, se realizó en conjunto entre expertos del OII y el equipo de investigación People + AI Research (PAIR) de Google. Se realizó un proceso de consulta entre Gina Neff, investigadora principal y profesora asociada del OII, y su equipo interno, con los redactores técnicos y articulistas residentes de Google.Según la página web, estos 26 temas elegidos “no conforman en absoluto una lista exhaustiva, pero son un excelente punto de partida para principiantes”. Además, la selección se realizó de tal manera a fin de “lograr un equilibrio entre conocimientos técnicos, técnicas de producción, casos prácticos, implicaciones sociales y consideraciones éticas”.Si alguna vez has buscado una imagen específica en Google Fotos, le has preguntado a un asistente inteligente sobre el clima o has sido redirigido por el sistema de navegación de tu coche, la IA te ha ayudado. También podría ayudar a resolver otro tipo de desafíos globales. Por ejemplo, hay aplicaciones que utilizan la IA para ayudar a los agricultores a identificar problemas con los cultivos.Esta tecnología ofrece la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones, una ayuda invaluable al hablar del cambio climático. Ejemplo de esto es cómo la IA también ayuda a modelar el deshielo de los glaciares y a predecir el aumento del nivel del mar con el objetivo de que se puedan tomar medidas. Además, los investigadores también toman en consideración el impacto ambiental de los centros de datos y de la propia IA al explorar cómo desarrollar sistemas e infraestructuras más eficientes energéticamente.Los algoritmos de aprendizaje automático aprenden con ejemplos, como los niños. Los conjuntos de datos son grandes colecciones de ejemplos, como datos meteorológicos, fotos o música, que se pueden usar para entrenar a la IA.Las imágenes, discursos, música o videos falsos generadas por la IA que parecen reales son conocidos como deepfakes. Sin embargo, a menudo existen algunas señales reveladoras que los distinguen de la realidad; en un vídeo deepfake, las voces pueden sonar un poco robóticas, o los personajes pueden parpadear menos o repetir sus gestos con la mano. La IA puede ayudar a detectar estas inconsistencias.Por muy inteligente que sea la IA, no podrá entender todo lo que los humanos pueden. Eso es porque somos seres complejos y multidimensionales; somos algo “más allá” de los datos que las máquinas usan para darle sentido a las cosas. Los sistemas de IA son entrenados y guiados por humanos; depende de cada persona elegir cómo interactúan con los sistemas de IA y con qué información compartida se sienten cómodos. Es decir, los humanos decidimos qué tanto puede aprender la IA sobre nosotros.