Cinco cosas que tu jefe (seguramente) odia que hagas

Es bastante normal que todo mundo intentemos caerle bien a nuestro jefe, ya que, obviamente, nuestra estadía en la empresa depende prácticamente de él. Por eso, es importante que sepamos si estamos haciendo algo que lo haga sacar de quicio, para poder remediar el asunto de inmediato.Por eso, a continuación, te compartimos algunas acciones con las que podrías estar volviendo loco a tu jefe.El asunto es muy sencillo: si llegas temprano, demostrarás que te importa tu empleo. El hecho de llegar después que todos los demás te hará quedar muy mal.Es cierto que llegar tarde de vez en cuando no debería acarrearte ningún problema, pero si haces de esto un hábito, sí podría perjudicarte.Aunque estés ocupado con tus tareas diarias, siempre debes dar prioridad a lo que te pida tu jefe. Si él ya te ha solicitado varias cosas que aún estás haciendo, pregúntale cuál tiene mayor prioridad.Nunca dejes para después una orden directa que te haga tu superior.Si haces esto todo el tiempo podrías dar la impresión de que no eres autosuficiente, especialmente si son preguntas de las que ya debería saber la respuesta o que podrías resolverlas con algún colega.Lo mejor es que, cuando tu jefe te encargue algo, le hagas todas las preguntas que tengas en una sola sesión, para que no lo estés interrumpiendo todos los días con dudas.Recuerda que tu trabajo es llevar soluciones a tu jefe, no más problemas. Por eso, si has detectado varios, lo mejor es llevarle un plan de acción a tu superior para resolver dichos problemas.Si haces esto así lograrás dos cosas: uno, darle a conocer a tu jefe que hay un problema, y dos, que tienes la iniciativa para resolverlo.Las condiciones en las que tengas tu espacio de trabajo es un reflejo de lo bien o mal organizado que eres. Por eso, tener un escritorio desordenado te podría restar puntos con tu superior. Así que, lo mejor, es que tengas un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.