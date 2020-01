Cinco datos que necesitas conocer sobre el coronavirus

Escuchar Nota

Global search interest for “coronavirus symptoms” has spiked +1,050% this week. Here are the top searched questions in the past 24 hours.#coronavirus #GoogleTrends pic.twitter.com/bPVsL3hCYW — GoogleTrends (@GoogleTrends) January 21, 2020

El brote delquetiene las alarmas encendidas alrededor del mundo. Y, por supuesto, muchos han recurrido apara encontrar respuestas sobre el extraño virus que apareció el mes pasado en la ciudad de Wuhan, China, y no demoró en extenderse por Asia. Estas son las preguntas más buscadas en la plataforma sobre la infección… y las respuestas.Los coronavirus son comunes en todo el mundo, pueden infectar y enfermar a las personas, según han explicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). “Los coronavirus humanos comúnmente causan enfermedades leves a moderadas en personas de todo el mundo. Se sabe que dos nuevos coronavirus humanos, MERS-CoV y SARS-CoV, causan enfermedades graves con frecuencia”, señala la entidad.Entonces, ¿cuál es este nuevo brote sobre el que las autoridades de salud han alertado? Se llama 2019-nCoV y ha causado un brote en la ciudad china de Wuhan, de acuerdo a los CDC. Además, hay más de 300 personas diagnosticadas con esta enfermedad. Fue identificado el 9 de enero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud.La respuesta más directa es un simple “sí”: ya ha cobrado la vida de al menos seis personas. Sin embargo, no ha mostrado tasas de mortalidad como las del síndrome respiratorio agudo grave, mejor conocido como SARS, que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó con Asia en 2002 y 2003. Ahora, un nuevo estudio del Imperial College London sugiere que es posible que la cantidad de infecciones en Wuhan haya sido subestimada.Los CDC advierten que no existen vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, sí hay medidas que puedes aplicar para reducir el riesgo de infección:– Lavarse bien las manos por la menos 20 segundos, y hacerlo de manera frecuente– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos– Evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas.Las autoridades de salud de China han confirmado que el coronavirus se puede transmitir de una persona a otra y no solo de animales a humanos. Según el líder del equipo de la Comisión Nacional de Salud de China para investigar el brote, se ha logrado establecer que al menos dos casos fueron transmitidos entre humanos y que miembros del personal médico también resultó infectado.– A través del aire cuando una persona contagiada tose o estornuda– Por el contacto personal con alguien que tenga el virus, como tocar o estrechar las manos– Por tocar un objeto o superficie infectada con el virus y luego pasar las manos por la boca, nariz u ojos antes de lavarlas– Y, raramente, contaminación fecalEl brote de coronavirus se originó el mes pasado en Wuhan, la ciudad más grande del centro de China y un importante centro de transporte. Las autoridades de ese país han relacionado las infecciones virales con un mercado de mariscos y vida silvestre de Wuhan, que ha estado cerrado desde el 1 de enero para evitar una mayor propagación de la enfermedad.El 8 de enero, científicos de China identificaron el patógeno como una nueva cepa de coronavirus de la misma familia de SARS. Si bien la fuente exacta del virus aún no está clara, la investigación preliminar muestra que podría provenir de animales salvajes vendidos en un mercado de mariscos, y como ratas y tejones de bambú. De hecho, los CDC explican que los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y convertirse en un coronavirus humano. Justamente, las autoridades chinas han dicho que existe una transmisión de persona a persona.