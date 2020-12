Cinco formas de ayudar a perritos callejeros en época de frío

Escuchar Nota

Si eres de las personas que al ver un perrito en la calle siente necesidad de ayudarlo, esto te interesa.ante el frío que incrementa conforme pasan los días.Verlos pasar dificultades es algo que nadie quiere ver, puesto que algunos no tienen el privilegio de dormir en una cama calentitos.: poner un granito de arena.Si no sabes cómo ayudarlos,. ¡Pequeños cambios hacen la diferencia!Si tienes unos platos extra, coloca uno con agua afuera de tu casa o cerca de donde hayas visto al perrito. Coloca un letrero que diga “agua y alimento para perros callejeros” para que no se los lleven. Si no tienes un plato, puedes usar envases de yogurt, jícaras o envases grandes de plástico bien limpios.Un excelente regalo es hacer o comprar un suéter, puede ser aborregado para que no sufra tanto frío. Sólo fíjate que el perro no sea agresivo para que no te vaya a morder, o tal vez dáselo a alguien a quien el perro le tenga más confianza. Lo agradecerá.Si ves que un perro o gato necesita ayuda médica, puedes llevarlo con mucho cuidado. Cerciórate de que no es agresivo o tiene alguna enfermedad que te pueda contagiar. Puedes envolverlo con una cobija gruesa por si se siente amenazado. Otra opción es que el veterinario vaya al sitio en donde se encuentra.Es un buen uso que puedes darle a esas cobijas arrumbadas que tienes sin usar desde hace tiempo. Colócalas cerca de donde se duermen. También puedes poner abajo un cartón para que le dé más calor.Si tienes las ganas y las posibilidades, adopta. Es una experiencia muy enriquecedora para ambas partes. Recuerda que es un compromiso con el que recibirás de vuelta toneladas de amor.