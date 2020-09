Cinco lecciones que la pandemia deja a tu bolsillo

Escuchar Nota

"Hay una cita de Warren Buffet, que es muy acertada, porque muchas veces el mexicano lo que decide ahorrar es ahorra lo que le queda después del gasto, pero Warren Buffet dice que debes de gastar lo que te queda después del ahorro. Entonces si inviertes esas prioridades vas a poder empezar a ahorrar", explica.

"No sólo (es importante) para no tomar las pérdidas que puedes suceder en estos eventos, sino también para aprovechar oportunidades que muchas veces surgen en estas crisis, pero que en realidad sólo puedes tomar algo de dinero líquido que no haya tomado una pérdida importante en cuanto a la inversión", agrega.

"El más importante, el seguro de gastos médicos mayores para ti y para tu familia, ese lo veo como una prioridad elemental, porque cuando se trata de salud tuya o de tu familia, de verdad no hay ni siquiera educación, nada es más importante que la salud, entonces es algo que tienes que tener cubierto, no necesariamente tiene que ser privado, pero lo tienes que tener cubierto", señala.

"Puedes ser empleado, pero nunca está de más que tengas un trabajo que te guste hacer aunado al empleo, por ejemplo de fin de semana, a lo mejor un hobbie que te guste, un servicio que puedas dar como freelance adicional a tu trabajo, inclusive hoy en día hay plataformas de todo tipo que te permiten tener ingresos adicionales", indicó Obregón.

Nadie puede predecir las crisis económicas como la que trajo la, pero lo que sí puede hacerse, es estar preparados para que cuando sucedan, el impacto sea menor.La primera es la necesidad de, al que puedas acceder en caso de emergencia, y que esté bien diversificado, señala Gerardo Obregón, director general de Prestadero.com.Si tú eres de ese 42 por ciento de los mexicanos que de acuerdo con la(CNBV) nunca ha ahorrado formalmente, la clave para empezar es invertir las prioridades en el uso de tu dinero.Esta filosofía funciona porque una vez que ahorraste, lo que te queda para gastar será menos y eso te forzará a eliminar los gastos innecesarios, de los que quizás no eres consciente. El porcentaje que retirarás cada mes depende de tus obligaciones, pero, señala Obregón. La clave para protegerte es la diversificación, porque así, si las acciones de un sector caen como sucedió con la pandemia, no habrás perdido todo tu patrimonioAgregó que con la pandemia también quedó claro que si tú eres el proveedor de tu hogar, es igualmente importante, para que en caso de que te suceda algo, dejes protegidos a tus seres queridos.El Covid-19 también dejó claro que. Primero, porque en cualquier emergencia, como la pérdida de tu empleo, si estás destinando una gran cantidad de tu ingreso a deudas, en el momento que dejas de ganar lo mismo puedes caer en una mora o cartera vencida, que además eventualmente perjudicará aún más tus finanzas.Además, si llegaras en esa situación de emergencia a solicitar un crédito, estando tus pagos al tope, no podrás obtenerlo.Finalmente, la pérdida de más de 95 mil empleos sólo en Jalisco por la pandemia, y el desplome de sectores que venían con un crecimiento importante como el turismo, dejó como lección que es necesario seguir explorando nuevas fuentes de ingreso que que te aporten mayor seguridad y diversificación.Reiteró que nadie puede predecir los ciclos económicos, pero lo que sí se puede es estar listo y con finanzas sanas para que las afectaciones, sean las menores posibles.