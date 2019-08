Cinco novelas clave de Toni Morrison

La novelista ganadora de un Nobel y un Pulitzer, Toni Morrison, una figura líder en la literatura afroestadounidense, exploró el legado de la esclavitud de un modo crudo y poético que influenció a generaciones de escritores.Estas son cinco de sus novelas más destacadas:La primera novela de Morrison, publicada cuando tenía 39 años, se centra en una joven negra que vive en Ohio en la década de 1940 y que sueña con tener los ojos azules ya que, para ella, son sinónimo de blancura y belleza en un mundo ensombrecido por la esclavitud.La obra expresa una voz viva y cruda, que fue descrita por The New York Times como “una prosa tan precisa, tan fiel al discurso y tan cargada de dolor y asombro que la novel se convierte en poesía”.En el momento de su publicación hubo respuestas antagónicas y las ventas fueron bajas, pero su fortuna cambió cuando se incluyó en la lista de lecturas de una universidad.Desde entonces, la novela ha provocado desafíos legales y prohibiciones de algunas escuelas en varios estados de Estados Unidos por abordar temas controvertidos como el incesto y el abuso infantil.La segunda novela de Morrison, galardonada con el Premio del círculo de críticos nacional del libro, mezcla realismo mágico, folclore y sociología para explicar la historia de un adolescente que trata de olvidar su pasado como esclavo.Presentó uno de los temas más recurrentes de Morrison: la problemática búsqueda de la identidad en un mundo hostil.En su quinta novela, Morrison creó una sensación oscura con la narración de la horrorosa historia real de Margaret Garner, una esclava fugitiva que mató a su hija en 1856 para salvarla de la esclavitud.“Es una obra maestra estadounidense, y una que, además, reevalúa todas las grandes novelas del tiempo que describe”, escribió A.S. Byatt en The Guardian cuando se publicó la novela.Cuando se publicó, “Beloved” fue excluido de los dos principales galardones estadounidenses, por lo que 48 escritores decidieron firmar una carta abierta en el New York Times Book Review denunciando que no se reconocía a Morrison.Ganó el Premio Pulitzer en 1988 y se fue adaptada al cine 10 años después, en una película protagonizada por Oprah Winfrey como la madre, Sethe.“Paraíso” completó la triología de Morrison compuesta por “Beloved” y seguida de “Jazz” (1992). La novela desafía los relatos tópicos del pasado al explorar la historia afroamericana desde mitades del siglo XIX hasta el momento presente.Para la novela, la primera que escribió después de ganar el premio Nobel de literatura en 1993, Morrison utilizó su estilo típico de narrativa, con saltos de un período de tiempo a otro para investigar las causas de un horrible asesinato en un pueblo de Oklahoma durante la década de 1970.Con la pregunta “¿De quién es esta casa?”, Morrison abre la novela que explora otro tema recurrente en su trabajo: la naturaleza del hogar y la manera en que determina la vida de las personas.Para ello, narra la historia de 20 hombres que vuelven de la guerra de Corea a su casa en Seattle, “liberados de un ejército a un hogar segregado”, según la reseña de The New York Times.