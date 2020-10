Cinco películas que cumplen un siglo este 2020

Escuchar Nota

E pasado está más cerca de lo que parece, al menos en la pantalla grande.Además, contenían efectos especiales que maravillan a cualquiera, al recordar que en aquella época los efectos digitales no existían ni en sueños.Si tienes curiosidad, aquí te mostramos estas 5 películas que cumplen un siglo de vida desde su estreno:Dirigida por Robert Wiene, es considerada una de las primeras películas de terror de la historia. En ella vemos a Francis y Alan, quienes asisten al espectáculo ambulante del doctor Caligari. Cuando finalmente llegan al show, el asistente sonámbulo del doctor, Cesare, le dice a Alan que sólo vivirá hasta el amanecer.Esta producción sentó las bases del género del terror, gracias al manejo de iluminación y decorado empleados por Wiene. El guión original se trataba de una crítica al gobierno alemán en la Primera Guerra Mundial, pero fue modificado para centrarse en la locura humana.Del realizador D.W Griffith, esta película cuenta cómo Anna Moore teje un plan para visitar a su tía rica y lograr que ayude a su familia a salir de la pobreza. Aunque su estrategia inicial fracasa, conoce a Lennox, un mujeriego que la seduce.Se trata de un melodrama que podría parecer anticuado, pero está lleno de proezas técnicas rumbo a su final. La escena de la tormenta de nieve sumió a todo el elenco en un suplicio por las bajas temperaturas, al grado de que la protagonista estuvo a punto de perder la mano por sumergirla en agua congelada.Originalmente titulado Dr. Jekyll and Mr. Hyde, este filme adapta el clásico texto de Robert Louis Stevenson. En esta historia vemos al doctor Jekyll, quien decide investigar la doble naturaleza del hombre, sin saber que ésto lo transformará en un terrible ser llamado Hyde.Si hay algo rescatable en esta historia es la actuación de John Barrymore. Esta estrella se mezcló tanto con Jekyll/Hyde que incluso sufrió algunas crisis nerviosas. Para su primera transformación monstruosa, no usó nada de maquillaje y sólo se basó en su habilidad para cambiar sus rasgos de manera natural.Cuando una madre con varios hijos es abandonada por todos ellos, debe ir a un asilo. Sólo uno de sus hijos correrá a su ayuda, a pesar de ser aquel en el que nadie creía. Es una de las primeras películas de cine social que sin duda busca hacer reflexionar al público. En realidad es la segunda adaptación al cine de un poema escrito por Will Carleton.Ambas películas fueron dirigidas por Harold Lloyd, director pionero en usar el humor físico y la comedia llena de persecuciones. La primera narra la vida de un joven que busca quitarse la vida después de una decepción amorosa, mientras que la segunda habla de un hombre que debe llegar a una obra teatral, cueste lo que cueste.Información De10.mx