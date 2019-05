Cinco promesas del cine que hay seguir en Cannes

Junto a pesos pesados como Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach y Pedro Almodóvar, otros directores e intérpretes podrían despuntar en el Festival de Cannes, cuya misión es también servir de trampolín para nuevos talentos.Su primer filme "The Witch" se llevó el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance de 2015 y se ganó un aura de nuevo clásico del cine de terror. Desde entonces, Eggers, de 35 años, se había limitado a llevar a cabo un modesto remake de "Nosferatu".Firma su regreso con "The Lighthouse", un proyecto relativamente secreto con Robert Pattinson y Willem Dafoe, seleccionado en la sección independiente La Quincena de Realizadores.Se trata de una película en blanco y negro, que evoluciona en el siglo XX en una isla misteriosa de Nueva Escocia donde ambos protagonistas son guardianes de un faro.Es esperado como una nueva joya de la empresa de producción independiente A24 ("Moonlight", "The Florida project").La exalumna de Michael Haneke es una de las cuatro directoras en liza por la Palma de Oro.La austríaca, de 46 años, imagina un futuro cercano marcado por las manipulaciones genéticas en "El pequeño Joe", película en la que se espera que vuelva a imprimir su mirada fría y mordaz sobre la naturaleza humana.Antes de este primer largometraje en inglés, la exestudiante en piscología creó su propia productora -Coop 99- y firmó cinco películas, entre estas "Lovely Rita", que sigue a una adolescente a la deriva, "Lourdes", en la que se interroga sobe los milagros y la fe y "Amor Loco", presentada en Cannes, sobre el suicidio del poeta Heinrich von Kleist.El argentino Alejo Moguillansky estará presente en la sección La Quincena de Realizadores con la comedia política "Por el dinero", sobre el lugar que ocupan los artistas en la sociedad contemporánea y basada en la obra de teatro homónima.Se trata de la primera vez que este miembro del colectivo de cineastas El Pampero Cine, dedicado a explorar nuevas formas cinematográficas en Argentina y del que también forma parte Mariano Llinás ("La Flor"), está presente en el Festival de Cannes.En la filmografía de Moguillansky destaca "La vendedora de fósforos", "Castro" y "El escarabajo de oro", en la que contrapone civilizaciones y culturas, cineastas europeos frente a latinoamericanos.Su documental "Para Sama", codirigido por Edward Watts y programado en la selección oficial, "causará sin duda sensación", predijo el Festival de Cannes.Sama es la hija de Waad al-Kateab nacida en 2016 en la ciudad siria de Alepo. La directora empezó a filmar el documental en 2011 cuando todavía era una estudiante, para "explicar" a su pequeña por qué junto a su esposo decidieron permanecer en el país durante el periodo más sangriento del conflicto sirio."Fue una decisión extremadamente difícil", dijo Kateab, que filmó la guerra incluso embarazada y ya con Sama en los brazos, cuando en Alepo apenas quedaban un puñado de familias supervivientes antes de que la ciudad cayera en manos de las fuerzas de Bashar al Asad en diciembre de 2016.Sus videos en el interior de un hospital de Alepo tras los sangrientos bombardeos del conflicto le valieron varias recompensas. Actualmente, Kateab vive en Londres y trabaja para la cadena Channel 4.La actriz y modelo argentina y novia de Leonardo DiCaprio, debutará en Cannes protagonizando la cinta estadounidense "Mickey and the bear", presentada en la sección ACID.En este largometraje, Morrone, de 21 años, desempeña el papel de la hija de un veterano de la guerra de Irak enganchado al opio.Morrone es hija de Lucia Solá, una estrella de televisión y a la vez excompañera de Al Pacino, quien estará también en el Festival, como miembro del reparto de "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino.