Cinco regalos para San Valentín según su personalidad

Escuchar Nota

.- Si aún no sabes qué regalarle a tu pareja o a tu mejor amiga, aquí te dejamos unacon los que sí o sí le harás saber a tu persona especial lo mucho que significa para ti.Si extrañas mucho sus abrazos, qué tal dar un símbolo que represente esos momentos especiales que vivieron juntos, que hoy, debido a la pandemia, no pueden ser tan constantes. Así, la firma sueca Daniel Wellington lanza su línea Elan Unity para conmemorar estas amorosas celebraciones.Para una mujer elegante clásica y minimalista que sepa la importancia de los pequeños pero valiosos detalles.Los 'collares unity' en oro rosa o plata que representan la unión con tu persona amada, ya que sus argollas centrales están entrelazadas.Sin duda alguna el calzado que llegó para quedarse son los sneakers, pues la cuarentena nos ha hecho amantes de la comodidad. Así que una excelente opción son los que incluyen frases y detalles estilo grunge. ¿Y si tienes que salir de casa?, nada como un bolso que te permita llevar sólo lo necesario.A una persona fuerte y muy rebelde que tiene como objetivo amarse, conocerse y creer en sí misma día con día.La bolsa Zaendra White que destaca por la frase "Our story is a lovestory" y los tenis Amtzell White que le dan una vuelta a los típicos blancos.Llena de brillo sus manos con los anillos color oro o plata que esta firma danesa creó para esta fecha tan especial.A alguien romántica y soñadora, pues toda la colección presenta hermosos corazones.El Sparkling Wishbone Heart con un corazón al centro y el Sparkling Marquise Double Wishbone con forma de corona de la realeza.No hay nada mejor que un aroma te ayude a reencontrarte a ti misma, así que si conoces a tu novia lo suficiente, no dudes en un perfume que la defina y enmarque su personalidad.A una chica super seductora que ama atraer miradas.La fragancia Good Girl Suprême con notas de frutos rojos, jazmín egipcio, y granos de tonka.Si lo que buscas es un obsequio totalmente personalizado ¿qué te parece un collar donde digas lo que sientes por tu amada?: Si tu pareja te extraña mucho porque no se han visto por el #QuédateEnCasa.El Collar Posdata de esta firma mexicana que te da hasta 150 caracteres para que expreses tus sentimientos. Tiene baño de 14 y 18 kilates.