Cinco teorías conspirativas populares sobre el covid-19

Ciudad de México.- Desde hace décadas el movimiento conspiracionista ha tomado gran popularidad a nivel mundial, dando explicaciones alternativas a todo lo que sucede, principalmente a grandes logros de la humanidad y a catrastóficos fenómenos naturales, como la supuesta falsa llegada a la luna y debastadores huracanes que según este sector de la opinión pública, fueron provocados por el hombre mediante tecnología secreta.



Y no es del todo erróneo pensar en que existen secretos que solo algunas personas conocen, pues los secretos son una constante a lo largo de la historia mundial, sobre todo en el ámbito tecnológico militar, pero, ¿esto es realmente un argumento?



La llegada de la pandemia mundial causada por el coronavirus covid-19 trajo consigo una infinidad de teorías conspirativas de todo tipo, que van desde quienes aseguran que fue creado en laboratorio, hasta quienes opinan que la tecnología 5G provoca los síntomas. Todas ellas te dejarán reflexionando.



Teorías conspirativas más populares:



El 5G es culpable:



Esta idea asegura que el virus covid-19, o por lo menos sus síntomas, pordrían ser propagados por élites globales mediante la tecnología 5G. Tomó gran popularidad, pues su difusión por el mundo coincidió con la llegada de la enfermedad infecciosa.



Aunque biológicamente es imposible transmitir virus (compuesto por proteínas y ácidos nucleicos) por un espectro electromagnético (formado por ondas y fotones), algunos aseguran que tiene la capacidad de hacerlo.











Bill Gates chivo expiatorio o mente maligna:



Muchas de las ideas que circulan en internet sobre el covid-19 relacionan al dueño de Microsoft, Bill Gates. Aunque se creen distintas teorías, la más relevante indica que él sería parte del plan maligno para contagiar a la humanidad y comenzar con una reducción de población.



Para aportar supuestas pruebas sobre ello, se viralizó un video de Gates, que en 2015 ofreció na videoconferencia, donde entre otros temas discutió el brote del ébola y advirtió que una pandemia podría producirse durante los años siguientes. Afirman que él tenia conocimiento previo de la pandemia o incluso que él la causo a propósito.



Otra vertiente de lo mencionado indica que la enfermedad es parte de un plan global para vacunar al mundo entero con microchips; recientemente Paty Navidad apoyó esto en sus redes sociales.











El covid, ¿un arma biológica?



En pocas palabras, quienes creen esto, aseguran que el virus fue creado en un laboratorio en China, pero diversas versiones creen que no escapó de él, sino que fue liberado intencionalmente como un arma biológica.



De acuerdo con el centro de investigaciones Pew Research “casi tres de cada 10 estadounidenses creen que el COVID-19 fue creado en un laboratorio”, ya sea intencionalmente o accidentalmente.











Estados Unidos llevó a China el covid-19



Otra teoría interesante nos habla que la enfermedad infecciosa llegó a China por la visita encubierta de militares estadounidenses, que habrían llevado la cepa para luego culpar al país oriental.



Todo esto tomó popularidad después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian tuiteó “es posible que el ejercito de los Estados Unidos haya traído el virus a Wuhan”.











El Coronavirus en realidad no existe



No podemos dejar de lado una de las teorías conspirativas más popular en el mundo entero, "el Coronavirus en realidad no existe". Quienes creen esto, aseguran que las élites globales mienten al respecto para provocar miedo y así mantener bajo control una sociedad cada vez más inconforme. Si algo es cierto, es que antes de la pandemia estaban en constante aumento los movimientos sociales y protestas contra distintos gobiernos del mundo.



Debido a que los creyentes en esta teoría se niegan cada vez más en tomar medias de distanciamiento social, ellos podrían ayudar de forma directa a que la pandemia se extienda aun mas en sus propias localidades y aumentar la tasa de mortalidad.



Otro grupo que puede catalogarse dentro de este, habla que el covid-19 sí existe, pero no es tan peligroso como dicen.



Artistas como Paty Navidad y Miguel Bosé han declarado publicamente sus ideas relacionadas al coronavirus, apoyando la teoría de que Bill Gates y sus fundaciones de salud podrían estar tras la pandemia.



Sea cierto todo lo anterior, o no, Debate recomienda mantener sana distancia, usar cubrebocas en lugares públicos y seguir todas las recomendaciones emitidas por las instituciones de salud de tu ciudad. Cuidándote, cuidas a los demás.











